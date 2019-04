Squad annonce une croissance de 30% en 2018 portée par son expertise unique des sujets liés à la cybersécurité

Cette performance permet à Squad de franchir un nouveau cap et d’accélérer son développement en France comme à l’international. Plus globalement, ces bons résultats s’inscrivent dans une dynamique de croissance soutenue et régulière de la société qui a réalisé une hausse de 191% de son chiffre d’affaires entre 2015 et 2018. En 2018, la croissance de Squad a notamment été portée par son pôle cybersécurité qui a su répondre à des projets d’envergure pour des donneurs d’ordres de premier plan, évoluant dans des secteurs stratégiques comme la finance, la défense ou encore l’industrie.

Quelques éléments marquants de l’année 2018

Croissance du chiffre d’affaires de 30%

Recrutement de 250 collaborateurs

Participation au voyage présidentiel à l’occasion des « Maritime Connection Days in Australia »

Ouverture d’un bureau en Australie

Ouverture d’agences régionales à Nantes et Rennes

Référencement chez les plus gros donneurs d’ordre IT du CAC40

Positionnement dans différents classements nationaux sur les entreprises de croissance : Référencement dans le classement du magazine Décideurs : http://bit.ly/SquadLeaderCroissance2019 Référencement dans le classement annuel des Échos : http://bit.ly/SquadLesEchos



Squad va renforcer sa position chez ses clients et conforter sa position d’acteur incontournable de la cybersécurité.

Pour accompagner cette croissance, Squad recrute partout en France plusieurs centaines de profils experts et compte bien poursuivre son expansion hors de France, en Australie notamment.

Pour Eric Guillerm, PDG : « Nous sommes fiers d’annoncer ces très bons résultats qui démontrent notre capacité à répondre précisément aux besoins les plus complexes de nos clients en matière de cybersécurité. Sur un marché en forte tension, Squad bénéficie d’une excellente réputation qui lui permet de s’entourer de spécialistes, travaillant au quotidien sur des sujets stratégiques pour les plus grandes entreprises. Cette réussite est le fruit de l’engagement et de l’expertise de nos salariés. »