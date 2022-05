Channelnews organisait ce mercredi 18 mai, une série de tables rondes retransmises en direct sur Youtube consacrées à la place de la cybersécurité dans l’activité des prestataires du numérique en 2022. Nous retraçons dans cet article les thématiques et points clés qui ont été abordés lors de la troisième table ronde, intitulée : « Pénuries de compétences cyber : les stratégies gagnantes pour recruter et fidéliser ».

Participaient à ce plateau : Harry Zarrouk, directeur général de l’intégrateur spécialisé en infrastructures de stockage Komposite, Aurélie Lemaire, directrice du développement & RSE de la division Communication & Cloud d’Axians et Omer Shala, président de la société de conseil et d’intégration en infrastructures de sécurité Newlode.

Tous trois partagent le même challenge : recruter et fidéliser des talents cyber sur un marché qui en manque cruellement. Les besoins non couverts en candidats cyber se compteraient en milliers voire en dizaines de milliers pour des entreprises, selon les études. Une situation qui modifie le rapport de forces traditionnel entre employeurs et candidats. Les entreprises doivent donc séduire autant que sélectionner.

Il s’agit donc de travailler sa marque employeur et sa visibilité. Pour autant, pas question de se tromper dans le choix des candidats. D’où un processus de recrutement rigoureux passant par quatre ou cinq entretiens successifs avec des tests techniques, a détaillé Omer Shala. Un processus qui n’est pas toujours très bien compris des candidats, a-t-il admis.

« La pénurie, on se la crée aussi dans sa tête en s’imposant de recruter des clones, autrement dit des super experts, ultra compétents, au périmètre d’intervention très vaste. Mais il n’y a pas qu’eux », a remarqué Harry Zarrouk. Pour lui, il est parfois judicieux de convoquer d’autres qualités chez les candidats : des qualités de communication, de management, d’encadrement, de conception/développement, mais aussi d’accompagnement en service.

Constatant que la première raison du départ d’un employé c’est sa relation avec son management, Komposite mise également sur la personnalisation de la relation entre l’entreprise et l’employé avec des entretiens réguliers. Mais surtout, l’intégrateur s’est employé à professionnaliser son recrutement, en s’entourant d’un directeur des ressources humaines expérimenté. Un métier devenu critique pour l’intégrateur.

Omer Shala a présenté de son côté deux initiatives clés qui ont fait leurs preuves, notamment en matière de fidélisation. En septembre dernier, l’entreprise a mis en place un plan d’attribution de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), qui a permis aux salariés de devenir actionnaires de leur entreprise à des conditions avantageuses.

Son autre dispositif phare, gros pilier de la réussite de Newlode, est le mentoring, qui permet aux jeunes recrues d’être accompagnées par les salariés plus expérimentés. « Les jeunes qui recherchent l’accomplissement technique et prennent plaisir enrichir leurs connaissances », a témoigné Omer Shala.

Impossible de ne parler de recrutement sans parler salaire et, notamment de la surenchère qui sévit en la matière dans la cyber. Les intervenants constatent tous cette surenchère mais ne sont pas non plus totalement démunis pour y faire face. Enfin, ils ont partagé leur point de vue et la manière dont ils appréhendent un autre phénomène : la montée du freelancing dans la population des experts techniques. Un statut qui n’a pas que des avantages pour les intéressés.

Pour visionner le replay de l’émission : https://www.01channel.fr/2022-05-channelnews/.