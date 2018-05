Peu exposée jusqu’à présent, l’entreprise de services en cybersécurité Squad s’est faite particulièrement remarquer les 1er et 2 mai dernier en figurant parmi les cinq entreprises qui accompagnaient le Président Emmanuel Macron lors de son voyage en Australie. Une véritable consécration pour cette grosse PME née il y a moins de 8 ans et qui figure déjà, aves ses 27 M€ de chiffre d’affaires en 2017 et ses plus 350 collaborateurs, dans le top 10 français des entreprises de cybersécurité.

Ce sont ses clients du secteur martime, notamment Naval Group (ex-DCNS), qui ont soufflé le nom de Squad à l’Elysée. La visite du chef de l’Etat s’inscrivait en effet dans le prolongement du méga-contrat de 34 Md€ signé en avril 2016 pour la fourniture de 12 sous-marins conventionnels à Australie. À l’occasion de ce voyage, une dizaine d’accords institutionnels devaient être signés entre la France et l’Australie dont un accord de coopération dans le domaine de la cybersécurité. D’où la présence de Squad, dont l’expertise est ainsi reconnue au sommet de l’Etat.

Au-delà de sa capacité à susciter la reconnaissance de ses clients, c’est la croissance de Squad qui impressionne. En cinq ans, l’entreprise a multiplié son chiffre d’affaires par 11. Et sur l’exercice 2017, elle a encore enregistré une croissance de 42%, passant de 19 à 27 M€. Cette hyper-croissance a d’ailleurs été distinguée par une quarantième place dans le dernier palmarès du Technology Fast 50.

Sur un marché ultra-pénurique en main d’œuvre, forcément ça étonne. Un tel niveau de croissance suppose non seulement d’être attractif à l’embauche mais surtout de fidéliser. Pour cela, Squad mise sur sa capacité à faire évoluer ses collaborateurs. « À l’instar des grands cabinets de conseil, on propose aux nouveaux embauchés un vrai parcours en interne avec des points d’étape définis qui leur permettent de se projeter sur la durée », explique Marc Brua, directeur associé de Squad. L’entreprise peut s’appuyer pour cela sur ses nombreuses « ceintures noires » (profils très confirmés), qui ont mission de tutorer les profils moins expérimentés en formant des binômes senior-junior.

Autres facteurs expliquant la croissance stratosphérique de la société : son positionnement sur le Cloud et sur le digital (plus particulièrement sur les problématiques liées aux frontaux Web et mobiles) qui, avec la cybersécurité, sont trois des quatre sujets intéressant le plus le marché ; et son équipe dirigeante, qui a appris à se connaître et s’apprécier bien avant la création de la société.

Pour l’année en cours, Squad espère poursuivre sur la même dynamique en portant son chiffre d’affaires à 36 M€ et en faisant monter son effectif à plus de 450 salariés. La société de services doit pour cela dépasser les 200 recrutement cette année. Cette croissance devrait se traduire par l’ouverture d’une septième agence, probalement à Lille (après Lyon en septembre 2017 et Rennes en mars dernier), et l’ouverture d’une filiale à Sydney pour accompagner ses clients dans le secteur maritime dans leurs opérations en Australie.