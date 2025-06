10,9% de croissance en 2022, 8,3% en 2023 et -0,2% en 2024. Selon les données du cabinet PAC, le top 10 des ESN en France a clairement marqué le pas l’an dernier. Pire, pour la première fois depuis longtemps, sa performance s’est située sous celle du marché dans son ensemble (+0,3%).

Pour le cabinet d’études, ce retournement est d’abord conjoncturel avec le ralentissement de l’économie et le climat d’incertitudes liées aux tensions géopolitiques. Un autre facteur, plus directement lié au marché des ESN, est la hausse des coûts en logiciels et plateformes cloud qui ont fortement impacté les clients et engendré en compensation une baisse de leurs dépenses en services numériques.

« Ce sont ainsi les grands donneurs d’ordre qui ont ralenti fortement leurs investissements en services numériques », souligne dans le rapport Franck Nassah, analyste chez PAC. « Les grandes ESN ont donc davantage souffert en 2024 que les plus petites car elles adressent très majoritairement ces grands comptes ».

Cela se vérifie avec Capgemini, de loin numéro un avec une part de marché de 10%, qui enregistre en 2024 une décroissance de -3%. Dans le top 5, Accenture (3e) et Atos (5e) sont aussi en recul, contrairement à Sopra Steria (2e) et surtout Orange Business (4e) en progression de 7%, porté notamment par ses activités en cybersécurité. Dans cet environnement difficile, la plus belle performance revient à Neurones (9e), qui se distingue avec une croissance de 9%.