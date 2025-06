Le mardi 3 juin, Sophos avait convié aux Salons Hoche la crème de ses partenaires pour l’édition 2025 de son événement partenaires annuel, le Sophos Experience Paris. L’opportunité pour la marque de partager ses grandes orientations stratégiques pour son nouvel exercice fiscal et de distinguer ses partenaires les plus performants sur l’exercice écoulé.

Devant quelque 140 participants, Emmanuel Gosselin, directeur des ventes channel de Sophos France (photo), a ainsi récompensé Agoravita, au titre de partenaire Sophos de l’année, pour sa forte croissance. Celle-ci a été portée à parts égales par l’essor de ses offres MDR et firewall. Le francilien Easy Service Informatique s’est illustré en remportant le prix du partenaire MSP de l’année, pour ses services managés alignés avec la stratégie de Sophos.

Pour avoir triplé son activité sur son service managé de détection et réponse, CFI a empoché le prix du partenaire MDR de l’année. Bien que de taille plus modeste, APSSI Group a obtenu le prix du contributeur de l’année pour la croissance de ses revenus et la pertinence de sa stratégie. Et enfin, Avtis a décroché le trophée de la campagne de l’année pour sa maîtrise des outils de communication mis à disposition part l’éditeur et le nombre de nouveaux clients signés.

Au-delà de cette remise de trophée, Sophos a profité de l’occasion pour faire quelques annonces et dévoiler ses grandes orientations pour l’exercice 2025-2026. L’éditeur est d’abord revenu sur l’acquisition de Secureworks, finalisée en février dernier, qui va lui permettre de renforcer ses positions sur le segment des grands comptes et d’asseoir ses positions sur le marché MDR/XDR grâce à la plateforme XDR Taegis de Secureworks. L’éditeur a précisé que leurs deux réseaux de distribution seraient unifiés en juillet mais que l’offre XDR de Secureworks resterait cantonnée au segment des grands comptes.

L’éditeur a également annoncé le lancement de Virtual CISO, une fonction de RSSI virtuel, intégrée à ses solutions (notamment Sophos XDR), visant à combler le manque de gouvernance cybersécurité dans les PME et à faciliter le travail des RSSI existants (audits, rapports de conformité, etc.).

Sur l’exercice en cours, l’accent va être mis sur l’acquisition de nouveaux clients. Une priorité soutenue par une remise additionnelle de 10 % pour les partenaires, également applicable à l’offre MDR. Sophos a insisté au passage sur l’importance pour les partenaires de migrer les clients vers des offres à plus forte valeur et à plus forte croissance telles que le MDR, le XDR et les pares-feux.

À noter que ce Sophos Experience Paris parisien inaugurait un tour de France, le Sophos Cybersecurity On Tour, qui a vocation à véhiculer en régions les messages distillés sur l’événement parisien. Le tour de France a démarré à Bordeaux le 5 juin, il sera à Lyon le 12 juin et il se poursuivra cet été avec des étapes à Nantes (1er juillet), Strasbourg (9 septembre), Toulouse (11 septembre), Lille (16 septembre) et Aix-en-Provence (18 septembre).