Sophos a l’intention d’intégrer la technologie Taegis de détection et la réponse étendues (XDR) de Secureworks dans sa plateforme de cybersécurité.

L’opération vise à réunir Secureworks, cotée en bourse et détenue majoritairement par Dell Technologies, et le géant britannique de la cybersécurité Sophos, détenu par le fonds d’investissement Thoma Bravo.

Le communiqué souligne la complémentarité des solutions MDR (détection et réponse gérées) et XDR des deux sociétés. Sophos précise avoir mis l’accent sur la sécurisation des PME et des entreprises de taille moyenne au cours des dernières années. L’un des résultats attendus de la fusion est de générer « une plus grande valeur au sein du réseau de distribution ».

Souvenons-nous que Sophos avait déjà acquis Rook Security, un pionnier du MDR, en 2019. Lors de la dernière édition d’IT Partners, l’éditeur a souligné à quel point les services de détection et de réponse managés (MDR) étaient un vecteur important de la croissance du marché de la cybersécurité en 2024.

La transaction à venir est d’un montant de 859 millions de dollars – entièrement en numéraire – et devrait être finalisée en début 2025. On ne sait pas encore si Secureworks restera une marque à part après la conclusion de l’accord ou si Thoma Bravo demeurera actionnaire au sein de l’entreprise fusionnée.

Cet accord est signé cinq mois après que Joe Levy (cf. photo), vétéran de Sophos, a été nommé PDG permanent de l’entreprise, après plusieurs mois en tant que PDG par intérim.

Pour mémoire, l’an dernier, Secureworks a procédé à deux vagues de licenciements, dont une réduction des effectifs de 9% en février et de 15% en août 2023. Secureworks emploie 1.500 personnes environ actuellement, selon Sophos.