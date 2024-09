Solutions 30 a publié les résultats de son premier semestre 2024 et un chiffre d’affaires de 517,4 M€, en légère baisse de 0,3% d’une année sur l’autre. Après un T1 en hausse de 3,8% et un T2 en baisse de 4,5%, le spécialiste des services intégrés avait lancé un avertissement sur ses résultats en juillet. Au lieu de la poursuite de la croissance à un niveau supérieur à celui du premier trimestre, le groupe avait annoncé s’attendre désormais à une légère baisse sur l’ensemble de l’exercice.

Malgré la quasi-stagnation de l’activité, Solutions 30 est parvenu à améliorer ses indicateurs de rentabilité sur la première partie de l’année. L’Ebitda ajusté a progressé de 37,4% à 37,7 millions d’euros, avec une progression dans chacune des trois zones géographiques. La marge d’EBITDA ajusté s’est améliorée, à 7,3% contre 5,3% un an plus tôt. Le résultat opérationnel s’établit à 1,4 M€ contre -6,4 M€ au premier semestre 2023. Au final le groupe essuie une perte nette de 5,9 M€ contre 14,4 M€ un an plus tôt.

« Les résultats de Solutions 30 au premier semestre 2024 témoignent de notre capacité à poursuivre l’amélioration de la rentabilité du Groupe, notamment grâce à une sélectivité accrue sur les contrats que nous opérons », a commenté dans un communiqué Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30.

En France, le chiffre d’affaires a poursuivi sa baisse avec un recul de -5,5% à 188,4M€. L’activité Connectivity chute de -15,6% avec le ralentissement du marché du raccordement à la fibre. L’activité Technology se contracte de -3,8 % et l’activité Energy bondit de 57,6%.

La région Benelux joue à nouveau le rôle de locomotive avec une croissance de 9,3% à 196,8 M€. En revanche le chiffre d’affaires recule de -5,4% dans les autres pays à 132,2 M€. Les bons résultats de l’Allemagne (+24,8%) et de la Pologne (+20,7%) ne compensent les reculs en Espagne (-26,3%), Italie (-25,9%) et au Royaume-Uni (-13,9%).

Pour le reste de l’exercice, Solutions 30 continuera de se montrer sélectif sur la rentabilité des contrats et table sur une amélioration de sa marge d’Ebitda ajusté. Interrogée lors des résultats sur quand le groupe dégagerait un bénéfice net, la direction a répondu : « Nous progressons. Certainement pour l’année prochaine ».