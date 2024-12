L’ESN Suisse Software One a annoncé un accord pour l’acquisition de son concurrent norvégien Crayon Group. La transaction, en numéraire et en actions, valorise Crayon à 1,4 milliard de dollars (1,35 Md€). SoftwareOne lancera une offre volontaire recommandée pour acquérir toutes les actions Crayon en circulation au prix de 172,50 couronnes norvégiennes (15,23 dollars) par action, soit une prime de 36 % par rapport au cours de clôture du 11 décembre.

Le rapprochement des deux importants fournisseurs de logiciels et de solutions cloud donnera naissance à une société au chiffre d’affaires combiné d’environ 1,7 milliard d’euros, disposant d’une présence dans plus de 70 pays et employant près de 13 000 collaborateurs. La direction générale sera assurée conjointement par Raphael Erb, actuel CEO de SoftwareOne, et Melissa Mulholland, CEO de Crayon.

Les deux acteurs entendent étendre leur position sur le marché grâce à la complémentarité de leur offre, de leur clientèle et de leur empreinte géographique. Un nouveau poids qui devrait leur permettre de renforcer leurs relations avec les hyperscalers et de capitaliser sur les marchés en croissance du cloud public, des données, de l’IA et de la sécurité. Des synergies de coûts d’exécution de plus de 85 M€ sont aussi attendues.

« Nous constatons une opportunité de marché en croissance rapide à mesure que les organisations continuent de mener leur transformation numérique », a commenté dans un communiqué Raphael Erb, PDG de SoftwareOne.

« En combinant les atouts de Crayon et de SoftwareOne, nous sommes dans une position unique pour développer notre présence mondiale et offrir une valeur exceptionnelle à nos partenaires et clients, ainsi que pour capitaliser sur de nouvelles opportunités de marché. Nos solides partenariats hyperscaler, notamment avec Microsoft, nous offriront une offre de services renforcée qui répondra aux besoins futurs des clients », a déclaré Melissa Mulholland, PDG de Crayon. Environ 70 % des revenus de l’entité combinée sont liés aux affaires avec Microsoft, a-t-elle précisée.

La finalisation de l’opération est prévue pour le troisième trimestre 2025, sous réserve des conditions réglementaires habituelles.