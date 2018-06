Software AG a fait l’acquisition de TrendMiner. Les conditions financières de l’opération ne sont pas divulguées. TrendMiner est spécialisé dans les logiciels d’analyse de données visuelles destinés à l’industrie manufacturière et de process. L’éditeur belge offre une plateforme intuitive d’analyse en libre-service pour les données de séries chronologiques qui permet aux spécialistes d’analyser, de surveiller et de prévoir la performance des procédés de fabrication. Son offre complétera le portefeuille de produits de Software AG dédiés à l’Internet des objets (Cumulocity IoT) et l’industrie 4.0. Ces logiciels permettent aux entreprises d’identifier rapidement et facilement les modèles et les tendances dans leurs données de processus, d’identifier les irrégularités de production et d’effectuer les ajustements nécessaires sans avoir besoin de l’aide d’informaticiens ou d’experts en science des données.

TrendMiner utilise des méthodes d’analyse avancée telles que l’analyse diagnostique, visuelle et prédictive utilisée dans les algorithmes d’intelligence artificielle ; cette technologie exploite toutes les données IoT de séries chronologiques disponibles et fournit des résultats dans un format simple.

« TrendMiner complète parfaitement notre offre Cumulocity IoT à un moment stratégiquement décisif. Nous sommes dans une phase dynamique de développement marché des applications IoT. Grâce à TrendMiner, nous serons en mesure de proposer la première plateforme combinant l’analyse chronologique des données de streaming et visuelles », explique dans un communiqué le CEO de Software AG, Karl-Heinz Streibich.

Basée à Hasselt en Belgique, TrendMiner possède des bureaux aux Pays-Bas, en Allemagne et aux États-Unis. La société a été fondée en 2008 en tant que filiale de l’université KU Leuven (université de Louvain).