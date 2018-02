Profitant du Mobile World Congress qui se déroule à Barcelone, Cisco lance sa plateforme conçue pour les déploiements IoT massifs Jasper Control Center for NB-IoT, disponible dans le monde entier. Les services NB-IoT associés seront toutefois d’abord commercialisés par les partenaires opérateurs présents en Australie, en Chine et à Singapour.

La technologie NB-IoT (Narrow Band-IoT) est un standard du consortium 3GPP pour les réseaux étendus de faible puissance LPWAN (Low Power Wide Area Networking) dont l’objectif est d’encourager les déploiements massifs de l’IoT. Selon Gartner, le nombre des dispositifs connectés pourrait dépasser les 3 milliards d’ici à 2023.

Control Center for NB-IoT permet aux entreprises de connecter toutes sortes de dispositifs du quotidien rendant possible les compteurs intelligents, l’automatisation des bâtiments, le suivi d’actifs, les villes intelligentes, l’agriculture à distance…, le tout à l’échelle mondiale.

« La technologie NB-IoT réduit grandement la consommation et le coût de la connectivité, si bien que désormais même les choses les plus simples seront capables de rendre de précieux services IoT. Ce sera le vecteur d’une croissance exponentielle dans l’industrie IoT et l’approche générique ne suffira pas », affirme dans un communiqué Daniel Collins, vice-président des produits IoT chez Cisco. « Nous avons conçu Control Center for NB-IoT pour satisfaire un large éventail de scénarios basse consommation et de Business Models allant du compteur d’eau qui envoie une salve de données une fois par semaine à un compteur de parking urbain qui traite des transactions jour et nuit. Les entreprises ont besoin de flexibilité pour payer la connectivité qu’elles recherchent. Control Center for NB-IoT est la seule plateforme à proposer cette approche flexible de la connectivité LPWAN fondée sur la valeur, permettant aux entreprises du monde entier de générer des revenus singificatifs et à moindre coût. »

Control Center for NB-IoT est une solution intégrée permettant aux clients d’unifier leur administration des différents types de dispositifs connectés, y compris cellulaires traditionnels et NB-IoT. Elle offre une visibilité en temps réel portant sur de très grands nombres de dispositifs connectés afin de faciliter les larges déploiements. Les clients ont par ailleurs accès à des services personnalisables en libre-service. Ils peuvent choisir dans un catalogue en ligne le niveau de fonctions adapté à leurs applications métier.