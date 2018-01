Sigfox a nommé Franck Siegel au poste de responsable de la performance (Chief Delivery Officer, CDO) et de membre du comité exécutif. Il sera placé directement sous l’autorité du PDG de la société, Ludovic Le Moan.

L’opérateur IoT, qui revendique le déploiement en 2017 d’un réseau international couvrant 43 pays et une croissance de 90% en termes d’appareils actifs au cours des six derniers mois, projette d’élargir cette année sa portée à plus de 60 pays et de connecter jusqu’à 10 millions d’appareils. Pour se donner des moyens à la hauteur de ses ambitions, il concentre désormais son attention sur les opérations.

Diplômé de l’INSA Rennes, de Supélec et de l’Insead, ancien officier de la Marine Nationale, Franck Siegel a rejoint Sigfox en octobre dernier, après avoir travaillé au sein d’entreprises comme BT, Verizon et Dimension Data, où il occupait la fonction de directeur des services stratégiques. Il prendra les rênes des activités marketing, ingénierie, opérations, TI, sécurité, gestion des programmes et ressources humaines de Sigfox. Au cours de ces derniers mois, il s’est attelé à mettre sur pied au sein de la société un bureau de gestion des programmes d’entreprise. Il est à l’origine d’initiatives autour de l’organisation du portefeuille et de l’expansion de l’architecture opérationnelle internationale de Sigfox.

« Je suis ravi d’accueillir Franck au sein de Sigfox, et convaincu qu’il apportera une solide contribution à notre entreprise, grâce à sa rigueur et à sa profonde expérience dans la gestion de sociétés de services pesant plusieurs millions d’euros, et dans l’exécution de vastes programmes transformationnels et de planifications stratégiques à l’échelle mondiale », commente dans un communiqué Ludovic Le Moan. « En quelques mois à peine, il est devenu un pilier de l’entreprise. Je suis certain qu’ensemble, avec nos talents, nous ferons passer Sigfox à la vitesse supérieure, pour ce qui s’annonce déjà être une année prometteuse pour nous. »

« J’ai rejoint Sigfox parce que je crois en la vision de ses deux fondateurs », explique de son côté Franck Siegel. « Pendant les premières semaines, j’ai me suis occupé à découvrir Sigfox et ses technologies. La première phase de l’aventure de Sigfox, que j’appelle la « période d’expansion des capacités », s’est avérée être un véritable succès. Nous avons posé de solides fondations pour construire la deuxième phase. »