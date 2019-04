Sharp Europe a nommé Ian Barnard au poste de directeur général responsable de la gestion et du développement de la division Solutions visuelles en Europe. Il aura mission d’orchestrer la stratégie commerciale et produit de l’entreprise dans la région.

Ian Barnard possède plus de 25 années d’expérience en matière de développement stratégique dans des entreprises telles que Sony et Canon. Il a occupé pendant 15 ans des postes couvrant l’Europe ou le monde entier, a fois maintes géré le lancement de produits technologiques professionnels et à pris la direction d’activités commerciales et de marketing. Il officiera depuis le siège européen de Sharp à Londres.

Ian Barnard rejoint l’entreprise alors que la division Solutions visuelles de l’entreprise enregistre actuellement une forte croissance, suite au lancement de son plus vaste portefeuille de produits à ce jour à l’occasion du salon Integrated Systems Europe (ISE) 2019.

« Ian sera essentiel au développement de notre portefeuille sur la durée à l’heure où nous continuons à investir massivement dans les nouvelles technologies. Grâce à une direction expérimentée et à une gamme de produits d’une pertinence sans précédent, nous sommes idéalement placés pour affirmer notre statut de leader des solutions de réunion, ou dans des secteurs émergents comme celui de la 8K », commente dans un communiqué Alexander Hermann, président de Sharp Information Systems Europe.