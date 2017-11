N’étant plus côté depuis le mois dernier (toutes les actions ont été rachetées par Altice), SFR n’est plus tenu de publier ses résultats trimestriels. Il faut donc se rabattre sur ceux de la maison-mère pour connaître un peu la situation financière de l’opérateur, tous les paramètres n’étant pas publiés. Une chose saute aux yeux, l’opérateur français pèse sur les revenus du groupe qui reculent de 1,8% en un an à 5,76 milliards d’euros malgré les bonnes performances d’Altice USA.

Le chiffre d’affaires de SFR recule en effet de 1,3% à 2,76 milliards d’euros. L’Ebitda ajusté est en baisse de 3,2% à 1,01 milliard d’euros, la marge se contractant de 0,7% à 36,6%.

La base d’abonnés mobiles affiche une augmentation nette de 16.000 unités, contre une perte de 73.000 unités un an plus tôt. En revanche, l’Arpu (revenu moyen par abonnés) baisse de 1,4% à 25,8 euros. Le chiffre d’affaires ainsi généré est en baisse de 1,2%.

La situation est plus inquiétante dans le fixe où le chiffre d’affaires baisse de 1,9%. Le marché fixe grand public perd, tout comme l’an dernier à la même période, 75.000 abonnés sur le troisième trimestre. Plus précisément, impacté « par des promotions agressives de la concurrence sur de longues périodes », l’opérateur voit filer à la concurrence 119.000 abonnés ADSL mais en gagne. 44.000 avec la THD, une évolution qui selon SFR devrait s’accélérer avec le déploiement de la fibre sur l’ensemble du pays.

Enfin, les revenus B2B et wholesale enregistrent une baisse de chiffre d’affaires de 3,2%.