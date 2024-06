SFR marche dans les pas d’Orange qui a annoncé la semaine dernière l’ouverture de son réseau 5G à tous ses clients pendant la période des JO Paris 2024. L’opérateur du groupe Altice prend toutefois un tournant plus radical puisqu’il fait savoir qu’à la mi-juin tous ses abonnés avec forfait data basculeront « automatiquement, gratuitement et de manière pérenne » en 5G.

Cette bascule s’accompagne logiquement de la mise en place d’une nouvelle gamme mobile incluant systématiquement la 5G. Eric Pradeau, Directeur exécutif Grand Public de SFR la présente comme une « gamme simplifiée, avec des enveloppes data riches, à des prix très compétitifs. »

Avec cette action SFR tente d’enrayer la fuite de ses clients mobiles. Après en avoir perdu 315.000 en 2023, l’opérateur a subi 487.000 résiliations supplémentaires pour le seul premier trimestre 2024.

Reste à voir si ses nouveaux forfaits seront perçus comme suffisamment compétitifs. Les deux fers de lance de la nouvelle gamme 5G sont deux forfaits, le premier avec une enveloppe de 20 Go pour 15,99€ et un second de 200 Go pour 19,99€.

A titre de comparaison Orange propose à 19,99€ un forfait 5G avec une enveloppe de 120 Go. Mais Free offre la 5G sans surcoût depuis 4 ans déjà dans son forfait à 19,99€ et vient de passer l’enveloppe de ce dernier de 250 à 300 Go.