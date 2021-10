Le « néo-ESN » Sfeir annonce la signature d’un partenariat avec Confluent, la société fondée par l’équipe à l’origine du projet Apache Kafka. Confluent apporte à Sfeir une technologie éprouvée pour l’intégration de données et la migration vers le cloud des SI de ses clients. En retour Sfeir, avec ses plus de 600 experts spécialisés dans le développement d’applications, se positionne comme un partenaire privilégié pour la mise en œuvre de projets complexes basés sur les architectures événementielle et la technologie Kafka.

« Nous avons choisi Confluent pour le caractère unique et différenciant de sa plateforme entreprise basée sur Kafka . Celle-ci est, en effet, la seule solution du marché à pouvoir déplacer les données de façon fiable quel que soit leur lieu d’hébergement : on-premises, Cloud public, privé, multi-Cloud. Par ailleurs, Confluent propose un service managé multi-Cloud permettant aux clients de déployer une plateforme en quelques minutes sur le Cloud de leur choix avec une facturation à l’usage », explique dans un communiqué Didier Girard, co-CEO de Sfeir .

« Au-delà d’une solide expertise sur Kafka, les projets Confluent nécessitent aussi des conseils en architecture & Data et des compétences en développement et DevOps. Sfeir possède l’ensemble de ces expertises pour mener à bien ces projets avec succès », déclare en retour Eric Ortiz, Directeur Alliances et Business Development chez Confluent.

Un autre aspect du partenariat porte sur la formation, qui est l’un des trois métiers de Sfeir avec le conseil en stratégie digitale et le développement d’applications. « Le fait que Sfeir dispose d’une offre de formation a également été un point important dans le choix de ce partenaire », souligne d’ailleurs Eric Ortiz. Des formations dédiées à la plateforme Kafka sont d’ores et déjà proposées au sein du Sfeir Institute, dont la vocation est d’assurer le transfert de compétences pour rendre les clients autonomes sur les projets développés par Sfeir.