Deux ans après le succès de son introduction en bourse, la société de cybersécurité SentinelOne étudie l’option d’une reprise. L’agence Reuters a rapporté lundi que la société de cybersécurité avait engagé la banque d’investissement Qatalyst Partners pour la conseiller sur les discussions avec des acquéreurs potentiels, y compris des sociétés de capital-investissement. La société aurait reçu des manifestations d’intérêts mais qui seraient inférieures à ses attentes de valorisation, ce qui pourrait mettre fin aux pourparlers. La rumeur a toutefois fait bondir son action de 16% lors de la séance de lundi.

Spécialisée dans la sécurité des points d’extrémité et la détection et réponse aux menaces, la société a enchainé les trimestres de croissance à trois chiffres pendant la crise Covid. Son introduction en bourse en 2021 avait porté sa valorisation à 8,9 md$ en faisant l’une des plus importantes du secteur de la cybersécurité. Mais ses difficultés à parvenir à une croissance rentable ont depuis fait chuter cette valorisation de moitié. Le cours de son action a aussi chuté de 80% sur les deux dernières années, rendant le dossier plus attractif pour des fonds de capital-investissement.

SentinelOne a publié un chiffre d’affaires de 141 M$ en hausse de 70% pour son premier trimestre 2024 et une perte nette de 106 M$ contre 89 M$ un an plus tôt. La société a annoncé lors de la publication une réduction de ses effectifs de 5%.

La société est positionnée par Gartner parmi les leaders des plateformes de protection des terminaux (Endpoint Protection Platforms) en troisième position derrière Microsoft et Crowdstrike. Outre l’efficacité de sa plateforme, le cabinet d’analystes souligne l’étendue de son réseau de partenaires et la croissance de l’adoption de ses propres services managés.