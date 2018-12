SAP souhaite enrichir son App Center en attirant les développeurs. L’éditeur allemand offre en effet un an d’accès gratuit à sa Cloud Platform qui leur permet de créer des applications dans un environnement cloud géré. Au travers de ce PaaS, ils ont accès à des services de tests, de démonstration et de développement. « SAP s’est engagé à intégrer ses partenaires dans son cloud et, partant, à faciliter l’accès de ses clients au cloud », explique dans un communiqué Björn Goerke, directeur technique et président de la plateforme SAP Cloud. « Maintenant que plus de 3.700 partenaires SAP ont rejoint notre stratégie cloud, les ressources gratuites les aideront à accélérer le développement d’applications de la manière la mieux adaptée à leur clientèle. » Selon l’éditeur, plus de 1.100 partenaires proposent actuellement plus de 1.600 applications sur le SAP App Center.

Les nouveaux partenaires peuvent accéder gratuitement pendant 12 mois à SAP Cloud Platform au travers d’un portail libre-service (cette offre exclut les membres Open Ecosystem du programme). Les partenaires existants ayant déjà acheté l’une des options de la plateforme SAP Cloud Platform principale ou un service de la plateforme de données métiers SAP Hana pour SAP Cloud Platform recevront un courrier électronique de l’éditeur les invitant à renouveler gratuitement leur abonnement pour 12 mois maximum. Dans les deux cas, les partenaires ont également le choix entre un service supplémentaire (jusqu’à 64 Go) fourni par la plateforme de données métiers SAP Hana pour SAP Cloud Platform.