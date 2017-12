Le mardi 21 novembre dernier SAP a été élue 3e entreprise la plus sportive de France aux côtés de Nokia et de Sigma, grand gagnant de cette finale. L’Amsap, l’Association Multisports de SAP avait postulé il y a quelques mois en répondant à un questionnaire très détaillé. Celui-ci comportait plusieurs critères d’évaluation : les différents événements organisés, les infrastructures disponibles, le budget alloué, les sports proposés etc. Grâce à ses différentes actions, l’éditeur a été nominé dans la catégorie « entreprise la plus sportive de France » de plus de 250 employés.

« C’est une grande fierté pour tous les employés de SAP que de recevoir ce prix qui leur revient, et qui permet de rappeler que le bien-être au travail est un véritable levier de performance », explique dans un communiqué Marc Genevois, directeur général de SAP France. « Coureurs, danseurs, nageurs, escrimeurs, golfeurs, footballeurs… Quelle que soit la discipline exercée par les salariés, elle est à valoriser et à mettre à l’actif des résultats obtenus dans l’exercice de leur métier ; car si le travail c’est la santé, faire du sport c’est assurément la conserver ! »

Organisées par le Comité National Olympique et Sportif français (Cnosf), ces 6èmes Assises Sport et Entreprises avaient pour objectif de mettre en avant des organisations (entreprises, structures territoriales, associations ) qui intègrent l’activité physique et sportive dans leur stratégie et dans leurs pratiques managériales. Ces initiatives font partie d’une politique de promotion du sport qui résulte de l’étude sur l’impact économique de l’activité physique sur l’entreprise et le salarié.

Cette année, le président du jury des 4èmes Trophées « Sentez-Vous Sport » était Stéphane Diagana, ancien spécialiste du 400 mètres et double champion du monde ; Camille Lacour, quintuple champion du monde et d’Europe en natation, était quant à lui parrain de l’événement. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, le Trophée a été remis par David Smetanine, nageur handisport, et Dominique Carlac’h, présidente du Comité Sport du Medef.