SAP vient d’annoncer son intention d’acquérir via sa filiale SAP America le spécialiste américain Callidus Software, dont la raison commerciale est CallidusCloud, pour 36,0 dollars par action soit environ 2,4 milliards de dollars. Ce prix représente un bonus de 21% par rapport aux cours moyen du titre calculé sur les 30 derniers jours. Cet achat sera financé sur fonds propres et par un emprunt. Le conseil d’administration de Callidus s’est prononce en faveur de l’opération qui devrait être finalisée au cours du second semestre après avoir été soumis à l’approbation des actionnaires.

Partenaire de SAP depuis plusieurs années, l’éditeur américain a développé une offre « lead-to-cash » qui comprend notamment des solutions de gestion de la performance commerciale (SPM) et de CPQ (Configure, Price, Quote) qui viendront enrichir les solutions CRM de la firme de Walldorf. « L’ajout de CallidusCloud est en ligne avec la stratégie de transformation du front office innovante de SAP. SAP offre à CallidusCloud l’extension mondiale qui lui permettra d’accélérer sa croissance déjà impressionnante. Ces deux entreprises solides seront mieux ensemble, aideront le monde à mieux fonctionner et amélioreront la vie des gens », explique dans un communiqué le CEO de SAP, Bill McDermott, pour l’occasion un peu mégalomane.

SAP a par ailleurs annoncé ses résultats préliminaires trimestriels et annuels. Au cours du quatrième trimestre le chiffre d’affaires a augmenté de 1% à 6,81 milliards d’euros, dont 5,81 milliards d’euros issus du cloud et des logiciels. Les revenus provenant des nouvelles souscriptions cloud ont grimpé de 22% (de 31% à taux de change constants) pour atteindre 591 millions d’euros. Le chiffre d’affaires généré par le cloud et son support a augmenté de 20% à 995 millions d’euros. En revanche, celui généré par les licences logicielles a reculé de 5% à 2,06 milliards d’euros. Le bénéfice opérationnel gagne un petit pourcent pour atteindre 1,96 milliard d’euros.

Sur l’ensemble de l’année, le cloud et le logiciel génèrent 19,55 milliards d’euros (+6%) tandis que les souscriptions et le support cloud enregistrent un chiffre d’affaires de 3,77 milliards d’euros (+26%). Le chiffre d’affaires total ressort à 23,46 milliards d’euros (+6%) pour un bénéfice opérationnel de 4,88 milliards d’euros (-5%).