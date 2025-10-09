Ingénieur commercial de formation et professionnel expert de la communication collaborative, Sam évolue dans le monde des télécom depuis plus de vingt ans et a notamment opéré chez C4B et Unify, éditeurs européens de renom en solution de collaborations unifiées pour les professionnels, ainsi que chez la société ELS-UC.

Cette nomination intervient dans un contexte de réorientation stratégique de Global Concept Services. Distributeur depuis plus de vingt ans auprès de nombreux fournisseurs et opérateurs de télécommunication, Global Concept Services a opéré plusieurs actions pour optimiser sa logistique et développer de nouveaux partenariats avec des acteurs clés comme l’entreprise canadienne Mitel.  Sam est  chargé de repositionner Global Concept Services en tant que distributeur à valeur ajoutée sur le marché des communications unifiées.

« Je suis très heureux d’accompagner Global Concept Services au moment où l’entreprise ouvre une nouvelle page de son histoire. Mon objectif est de renforcer les opportunités commerciales nées du partenariat récent avec Mitel mais également d’en créer de nouvelles avec d’autres fournisseurs pour diversifier notre catalogue et proposer les meilleures solutions collaboratives » indique Sam.

