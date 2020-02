Marc Benioff est désormais seul aux commandes de Salesforce. Le co-CEO, Keith Block (photo), vient en effet de démissionner pour « entamer un nouveau chapitre » de sa vie. Il devrait toutefois conserver un rôle de l’éditeur a-t-il expliqué lors de la présentation des résultats trimestriels de la société. Keith Block, qui a rejoint Salesforce en 2013, occupait les postes de président et de COO avant de devenir co-directeur CEO en 2018. Il fut auparavant pendant 10 ans vice-président exécutif d’Oracle en charge de l’Amérique du Nord. « Je suis particulièrement reconnaissant à Keith pour son service auprès de Salesforce au cours des sept dernières années. Je suis ravi qu’il reste mon conseiller », affirme Marc Benioff dans un communiqué.

Parallèlement, l’ancien patron de BT, Gavin Patterson, a été nommé président en charge de l’international. Il avait rejoint Salesforce en août 2019 pour prendre en charge la région EMEA. Il avait quitté BT en janvier 2019 après 15 années passées au sein de l’opérateur. « Nous sommes ravis que Gavin ait choisi de diriger Salesforce International dont le siège est à Londres. Salesforce International supervise nos activités en EMEA, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique », explique dans le communiqué Marc Benioff. « Le leadership mondial de Gavin nous aidera à continuer à assurer le succès de nos clients sur ces marchés importants. Je ne pourrais pas être plus heureux d’avoir Gavin dans notre Ohana (ndlr : famille en langue hawaïenne). »

A l’issue du quatrième trimestre de l’exercice 2020 clos le 31 janvier, le chiffre d’affaires du spécialiste du CRM a dépassé les attentes de Wall Street. Le chiffre d’affaires a grimpé de 35% en glissement annuel pour atteindre 4,85 milliards de dollars, dont 4,56 milliards de dollars provenant des abonnements et du support (+35%). La perte par action GAAP du quatrième trimestre est de 0,28 dollar et le bénéfice dilué par action non-GAAP est de 0,66 dollar. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires est de 17,1 milliards de dollars, en croissance de 29%. En hausse de 29% eux-aussi, les revenus provenant des abonnements et du support se sont élevés à 16,0 milliards de dollars. Le bénéfice par action GAAP de l’exercice 2020 est de 0,15 dollar et le bénéfice dilué par action non-GAAP est de 2,99 dollars. Pour le trimestre en cours, Salesforce relève ses prévisions et table sur un chiffre d’affaires compris entre 4,875 milliards de dollars et 4,885 milliards de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice, les revenus sont attendus entre 21,0 milliards de dollars et 21,1 milliards de dollars.

Enfin, la société a annoncé l’acquisition pour 1,33 milliard de dollars en numéraire de Vlocity, un éditeur de logiciels CRM cloud et mobiles destinés à l’industrie développés sur la plateforme Salesforce. L’opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2021.