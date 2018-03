En juin 2016, le président exécutif, directeur technique et co-fondateur d’Oracle, Larry Ellison, avait indiqué que sa société « avait des chances sérieuses d’être la première entreprise cloud à atteindre 10 milliards de revenus dans le SaaS et le PaaS ». Le patron de Salesforce Marc Benioff avait relevé le défi. Au vu des résultats du troisième trimestre, ce n’était plus pour lui qu’une simple formalité. Il avait aussitôt laissé entendre que désormais il visait les 20 milliards de dollars. Maintenant que, le quatrième trimestre bouclé, le cap des 10 milliards est bel et bien franchi, il apparaît que cet objectif n’est pas hors d’atteinte. « Nous avons eu un quatrième trimestre de croissance exceptionnel qui a propulsé Salesforce au-delà du jalon annuel des 10 milliards de dollars », explique le CEO dans un communiqué en rappelant qu’aucun autre éditeur de logiciel n’avait réussi cet exploit aussi rapidement.

Le spécialiste du CRM, a en effet engrangé au cours du quatrième trimestre un chiffre d’affaires de 2,85 milliards de dollars, en croissance de 24% sur un an, permettant au revenu annuel d’atteindre 10,48 milliards de dollars. Les souscriptions et le support représentent 2,65 milliards de dollars sur le trimestre (+26%) et 9,71 milliards de dollars sur l’ensemble de l’exercice. Les services professionnels et autres pèsent 196 millions de dollars sur le trimestre (+7%) et 769 millions de dollars (+2%) sur l’année.

Au 31 janvier, les facturations différées atteignaient approximativement 13,3 milliards de dollars, un chiffre en croissance de 48%. Les revenus différés représentaient 7,09 milliards de dollars (+28%). L’encaisse généré par les activités atteint sur le trimestre 1,05 milliard de dollars, soit une croissance de 49%, et 2,74 milliards de dollars sur l’année, soit une progression de 27%.

Pour le premier trimestre en cours, Salesforce table sur un chiffre d’affaires en croissance de 23%, situé dans une fourchette de 2,925 à 2,935 milliards de dollars et sur un bénéfice par action GAAP compris entre 0,09 et 0,10 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice 2019, il s’attend à des revenus se situant entre 12,60 et 12,65 milliards de dollars soit 20 à 21% de mieux que lors de l’exercice précédent. Le bénéfice par action GAAP est attendu entre 0,61 et 0,63 dollar.