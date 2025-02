Le spécialiste californien de la sauvegarde et de la protection de données Rubrik annonce la nomination de Rodolphe Barnault au poste de Vice-Président pour la région Europe du Sud. Il est chargé de piloter la stratégie commerciale et de mise sur le marché en France, Italie et Espagne. Il reporte à Florian Baeuml, le vice-président EMEA de Rubrik

« L’arrivée de Rodolphe marque une étape clé pour notre développement, et son expérience approfondie en cybersécurité sera un atout majeur pour accélérer notre croissance et renforcer notre position sur le marché EMEA », commente Florian Baeuml.

Rodolphe Barnault apporte à Rubrik plus de 20 ans d’expérience dans la vente de solutions IT. Avant de rejoindre Rubrik, il a dirigé les ventes de GitLab sur les marchés européens considérés comme en forte croissance. Au cours de sa carrière, il a été successivement directeur des ventes France chez NetApp, directeur France de HPE SimpliVity, directeur Europe du Sud chez Cohesity et vice-président Europe du Sud et Moyen-Orient chez Box.

Âgé de 44 ans, Rodolphe Barnault est titulaire d’un DESS en stratégie commerciale et politique de négociation de la Sorbonne.