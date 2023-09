Riverbed propose dès ce mois de septembre de nouvelles fonctionnalités en matière d’efficacité énergétique au sein de sa plateforme de gestion de l’expérience numérique, Alluvio Aternity. Objectif annoncé : quantifier l’impact environnemental des applications et appareils de manière précise et visible via des tableaux de bord, de façon à le réduire. Rappelons toutefois que c’est la fabrication des équipements qui est responsable de 80% des émissions de carbone, bien au-delà des usages.

A la base, Alluvion Aternity est un service cloud permettant aux entreprises de surveiller la performance, la disponibilité et la sécurité des applications, sur site, dans le cloud ou sur des appareils mobiles.

Associée à l’automatisation et aux capacités d’analyse d’Aternity Sentiment – un module qui mesure le taux de satisfaction des utilisateur·rice·s – la solution devrait sensibiliser à l’efficacité énergétique, répondre aux exigences en matière de rapports et contribuer à réduire les coûts associés à la consommation d’énergie. Riverbed explique qu’elle calcule l’indice d’efficacité énergétique de chaque application et appareil et propose des recommandations pour l’améliorer.

L’indice est notamment basé sur la consommation énergétique, les performances et l’usage de mémoire.

La solution est compatible avec les plateformes de cloud privé et hybride ainsi qu’avec les principaux fournisseurs de cloud publics : AWS, Google Cloud et Microsoft Azure.

« Les nouvelles fonctionnalités en matière d’efficacité énergétique de Riverbed soutiennent un objectif clé lié à la durabilité. De nombreuses sociétés informatiques les privilégient. C’est à la fois bon pour l’environnement et pour réduire les coûts », déclare Richard Tworek, CTO Alluvio chez Riverbed, dans un communiqué. « Avec les modèles de travail hybrides, il est difficile de déterminer la consommation d’énergie des appareils des utilisateurs finaux si les travailleurs ne sont plus au bureau. Riverbed lance sur le marché la première de plusieurs fonctionnalités d’Alluvio, liée au développement durable, qui fourniront des informations et une automatisation environnementales exploitables et une automatisation permettant aux entreprises de réduire leur empreinte carbone ».

La société précise qu’Alluvio Aternity gère plus de six millions de terminaux dans le monde.