Le fonds d’investissement Vector Capital – détenteur majoritaire de Malwarebytes et WatchGuard – rachète le spécialiste américain de l’observabilité et de la performance réseau.

Créée en 2002, Riverbed s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites en novembre 2021 afin de réduire d’un milliard de dollars sa dette de 2 milliards de dollars, suite à la pandémie de Covid-19. Un mois plus tard, la société finalisait sa recapitalisation et annonçait son acquisition par le fonds Apollo.

Cette année, c’est au tour de Vector Capital de prendre Riverbed sous son giron. « Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de direction de Riverbed pour mettre en œuvre une stratégie de croissance de l’entreprise », déclare Andy Fishman, directeur de Vector Capital, dans un communiqué. Et Stephen Goodman, associé chez Vector Capital, d’ajouter dans la communication officielle : « Avec un bilan considérablement amélioré et une plus grande flexibilité financière, Riverbed aura la capacité à accélérer le développement des offres innovantes comme Aternity et Alluvio IQ ».

Depuis septembre 2022, l’éditeur américain s’est repositionné sur l’observabilité avec Alluvio, après avoir réorganisé son portefeuille de produits en deux familles en avril 2022 : Acceleration, c’est-à-dire son offre ‘historique’ d’optimisation WAN, SD-WAN, SaaS/cloud et d’accélération du poste de travail et Alluvio qui regroupe des logiciels d’observabilité associés à de l’intelligence artificielle.

Les termes du rachat par Vector Capital n’ont pas été divulgués et la transaction reste tributaire de la validation des autorités.