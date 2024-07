Le géant français des télécoms Orange a publié les résultats de son premier semestre qui, à mi-parcours, sont en ligne avec les objectifs 2024 de son plan stratégique « Lead the Future ». Le chiffre d’affaires du groupe est en hausse de 1,5% à 19,83 Md€ et le résultat net de 0,4% à 1,092 Md€.

En France, Orange a enregistré une hausse de 0,5% de son chiffre d’affaires à 8,7 Md€. Le groupe met en avant sa qualité de réseau et de service, qui lui permet de maintenir une « politique de prix disciplinée ». La meilleure performance vient une nouvelle fois de l’Afrique et Moyen-Orient avec une hausse de 10,7% à 3,7 Md€. En revanche le chiffre d’affaires recule 2,1% en Europe à 3,4 Md€. Le chiffre d’affaires d’Orange Business baisse également de 0,9% à 3,9 Md€.

L’excédent brut d’exploitation retraité ajusté (EBITDAal), principal indicateur de rentabilité du groupe, s’élève à 5,51 Md€ (+2,5%), en ligne avec l’objectif de légère croissance sur 2024. Il est tiré par la performance de l’Afrique et Moyen Orient (+14,7%) et dans une moindre mesure par l’Europe (+4%) et la France (+0,3%). Ces performances compensent la baisse d’Orange Business (-11,3%), toutefois en redressement de 5,4 points par rapport au premier semestre 2023.

« Orange réalise un très bon premier semestre avec des résultats solides qui nous permettent de confirmer les objectifs du Groupe », commente dans un communiqué la directrice générale Christel Heydemann. « Ces résultats, notamment marqués par une forte hausse du cash-flow, sont toujours portés par la performance remarquable des activités en Afrique et Moyen-Orient et par la solide amélioration d’EBITDAaL en Europe, y compris en France où l’EBITDAaL se stabilise ce semestre. »