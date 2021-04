En dépit d’un marché de l’emploi en berne, 78% des entreprises françaises prévoient de recruter des profils technologiques dans les prochains mois. Les compétences en Cloud, DevOps, data et cybersécurité placent les candidat.e.s en position de force.

L’agence Michael Page Technology et le site de recrutement IT Choose your Boss dévoilent les résultats d’une étude menée en partenariat, sur la base d’un échantillon de 1000 répondants. Il en ressort que « les besoins des entreprises en matière de compétences informatiques évoluent plus vite que l’offre de compétences disponibles sur le marché de candidats », selon Sacha Kalusevic, directeur chez Michael Page Technology. D’où un décalage : « D’un côté, des profils rares que l’on s’arrache et dont les salaires explosent. De l’autre, des experts dont les compétences deviennent moins essentielles et dont les durées de recherche d’emploi s’allongent ».

Près de 8 responsables du recrutement sur 10 (71% en Île-de-France et 83% dans d’autres régions) ressentent l’inadéquation entre offre et demande de compétences disponibles. Et ce, d’autant plus s’ils ne peuvent pas surenchérir pour attirer les profils les plus rares (31% en Ile-de-France et 42% en région).

En effet, les trois principaux critères cités par les candidats pour choisir un poste sont la rémunération, le développement des compétences et la diversité des missions.

Du point de vue de la recherche d’emploi, ce n’est pas rose non plus. Même si le secteur IT est l’un de ceux qui résistent le mieux à la crise sanitaire, 79% des candidats à l’embauche interrogés considèrent que le marché de l’emploi s’est dégradé depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020 en France. Contrairement à ce que la moitié d’entre elles envisageait au départ, 65% des personnes en recherche disent avoir mis plus de 4 mois avant de trouver un emploi. 42% ont une ou deux pistes mais 36% déclarent n’avoir aucune perspective.

« Il est crucial de développer ses compétences afin de bénéficier d’un bon niveau d’employabilité », affirme Sacha Kalusevic. L’étude indique que seuls 54% des professionnels de l’IT ont suivi des formations en vue de développer de nouvelles compétences sur leur poste actuel au cours des 2 dernières années et que seuls 43% ont suivi des formations en vue de développer des compétences permettant d’évoluer vers un nouveau poste.

Plus précisément, selon les auteurs de l’étude, les compétences répondant aux besoins conjoncturels ont trait à la cybersécurité, au Cloud (ingénieur, architecte), au DevOps / SecOps, à la data (analyste, architecte, ingénieur, scientist) au développement (Sharepoint, NodeJS, Magento) et aux expertises SalesForce, Dynamics, Azure et Sage X3.

Ce constat rejoint d’autres études récentes dont celles de Dice sur les 10 compétences IT les mieux rémunérées et les certifications IT les plus rémunératrices.



Métholodogie :

Etude Michael Page Technology, en partenariat avec Choose Your Boss, menée entre le 14 janvier et le 19 février 2021 auprès de 1 000 professionnels de l’IT.