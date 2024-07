Channelnews consacrera son nouveau cycle de tables rondes le matin du 9 juillet à la cybersécurité. Cette matinale se déroulera en trois temps avec une première table ronde dédiée à la démocratisation de la cybersécurité. La qui sera posée sera : comment rendre la cybersécurité accessible aux petits budgets. Au cours de cette table ronde, les intervenants discuteront des défis et des opportunités nés de l’élargissement du marché de la cybersécurité pour les prestataires de services numériques. Ils s’intéresseront notamment aux meilleures pratiques pour évaluer et gérer les risques cyber des organisations de toutes tailles et exploreront comment cette analyse de risques permet renforcer leur posture de sécurité, en s’adaptant à leur budget.

La deuxième table ronde s’intéressera aux opportunités qu’offre l’intelligence artificielle pour optimiser et automatiser les processus de cybersécurité, notamment l’analyse des risques, la gestion des identités, la détection des anomalies ou la réponse aux incidents. Les intervenants partageront leurs premiers cas d’usage en matière d’IA appliquée à la cybersécurité et détailleront les compétences et les méthodes requises pour déployer l’IA dans les projets de cybersécurité.

La troisième et dernière table ronde s’attachera à présenter les directives européennes NIS2 et DORA, en passe d’être transposés dans la réglementation française, et à détailler les enjeux associés pour les prestataires de services numériques. Les intervenants s’interrogeront notamment sur l’impact de ces nouvelles réglementations sur les organisations et sur les meilleurs moyens de les préparer à leur entrée en vigueur.

Participeront à ces tables rondes en tant qu’intervenants :

Dave Lecomte, directeur général de VFLIT ; Arnaud Cassagne, fondateur de ACKnowledge ; Jérémy Voisin, directeur de la division cyberdéfense du groupe Cheops Technology ; Hervé Thibaut, directeur technique Metsys ; Hervé Troalic, directeur de l’offre cybersécurité d’Imineti by Niji ; Kamel Mouhoubi, Directeur du pôle produits cybersécurité de Miel ; Thierry Del Monte, directeur de l’ingénierie d’ITS Integra ; Julien Tarnowski, DG de Newlode ; Olivier Pantaléo, co-dirigeant d’Almond.