Deux semaines après le salon Mobile World Congress au cours duquel Qualcomm a lancé une gamme de puces Dragonwing dédiée aux solutions embarquées pour les produits connectés, le géant américain des puces annonce racheter Edge Impulse, lors du salon Embedded World.

Edge Impulse est l’éditeur californien d’une plateforme de développement IA pour les modules edge et IoT. « Edge Impulse accélère le développement de produits en proposant des outils standards pour valider des données, simuler des performances en environnement réel et déployer des modèles », affirme Jan Jongboom, le directeur technique d’Edge Impulse qui a cofondé la start-up en 2019 avec Zach Shelby.

La plateforme d’Edge Impulse est utilisée par plus de 170.000 développeur·se·s et sera intégrée dans le portefeuille IoT de Qualcomm. Elle est d’ores et déjà compatible avec les puces Dragonwing QCS6490 et QCS5430. « Outre la prise en charge du matériel de Qualcomm, nous continuerons également à prendre en charge le matériel de pointe de nos partenaires, notamment les MCU, les CPU, les GPU et les NPU », précise Zach Shelby, le CEO d’Edge Impulse.

Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. L’opération de rachat est soumise aux validations des autorités.