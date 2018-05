Le Quadrant magique IaaS 2018 est sérieusement aminci comparé aux autres années constate The Register. Plus de la moitié des fournisseurs qui y figuraient encore l’an dernier ont disparu. Sont bien entendu toujours présents AWS, Microsoft, Google, Alibaba, Oracle et IBM. Mais les autres participants ont été évincés faute d’offre satisfaisante. « Les clients exigent désormais beaucoup de leurs fournisseurs d’IaaS. Ils souhaitent les meilleures capacités techniques du marché : des fonctionnalités nombreuses et diversifiées ainsi qu’une haute disponibilité, des performances et de la sécurité », indique Gartner. « Ils ne souhaitent plus une simple infrastructure matérielle mais aussi des fonctions de gestion, des services de développement et des infrastructures cloud logicielles, y compris des capacités PaaS totalement intégrées. » Ce que n’offrent pas selon le cabinet Virtustream, CenturyLink, Joyent, Rackspace, Interoute, Fujitsu, Skytap ou encore NTT.