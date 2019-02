Après Paris et Nantes, Provadys et NetXP – qui ont annoncé leur rapprochement en novembre dernier – ouvrent une agence à Strasbourg.

« Plusieurs arguments nous ont convaincus d’ouvrir une agence à Strasbourg : le dynamisme économique de la région Grand Est, notamment du secteur numérique, la présence de plusieurs écoles qui proposent, entre autres, des formations en cybersécurité et le positionnement central de Strasbourg idéalement situé entre l’Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. L’une de nos premières actions concrètes sera le recrutement d’un ingénieur d’affaires et d’au moins 3 experts d’ici à la fin de l’année », commente dans un communiqué Olivier Pantaléo, président de Provadys.

« Nous sommes heureux d’annoncer cette nouvelle ouverture qui démontre notre volonté de nous implanter durablement près de nos clients et offrir à nos collaborateurs de nouvelles perspectives d’évolution et/ou de mobilité. La région Grand Est est un marché dynamique et stratégique pour notre nouveau groupe », ajoute de son côté Jean-François Aliotti, président de NetXP.

L’agence strasbourgeoise se situe au centre d’affaires Regus les Halles Tour Sébastopol, 3 quai Kléber à Strasbourg.