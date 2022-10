Le groupe spécialisé en cybersécurité lance un plan de recrutement de 300 nouveaux talents pour renforcer ses équipes, notamment des expert.e.s en NetSecOps et DevSecOps pour sa division Silicom, en formation cyber pour Seela, en audit technique pour OpenCyber et en conseil pour Harmonie Technologie.

Les profils recherchés sont orientés infrastructure, développement, gouvernance, audit/Pentest et authentification/contrôle d’accès.

Parmi les postes et compétences demandées : analyste SOC, intégration en cybersécurité, ingénierie en sécurité réseaux, de DevSecOps, de NetSecOps, de Pentester, conseil en GRC (gouvernance, risque et conformité) et PAM (gestion des identités).

« Ce plan de recrutement correspond à notre volonté de favoriser l’emploi et la formation aux métiers du cyber afin de renforcer la souveraineté numérique et accélérer les montées en compétences », déclare Arthur Bataille, le fondateur et CEO du groupe Pr0ph3cy (Prophecy), dans un communiqué.