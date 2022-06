Le groupe Prophecy annonce qu’il va prendre le contrôle de l’intégrateur spécialisé dans la sécurisation du système d’information Harmonie Technologie pour former un nouvel acteur de référence dans le domaine de la Cybersécurité, réalisant plus de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires avec un effectif de 500 personnes.

Fort de 350 salariés ayant réalisé 32,3 millions d’euros en 2021, Prophecy s’était signalé en octobre dernier en réalisant une levée de fonds de 15 M€ visant notamment à accélérer le développement de sa plateforme SaaS axée cyberentraînement Seela. Dans la foulée, Prophecy avait racheté la société OpenCyber spécialisée dans les prestations d’audit et de pentest. Une activité de 5 M€ qui était venue compléter l’activité d’architecture et d’intégration de solutions de cybersécurité de son entité historique Silicom (21,8 M€ de CA en 2021).

De son côté, Harmonie Technologie se positionne en spécialiste de l’identité numérique – avec des partenaires tels que Cyberark, Wallix, Sailpoint ou Saviynt – et de la conformité & gestion de risques. Société de 150 personnes ayant réalisé 25 M€ en 2021, Harmonie était elle-même en train de développer une approche plateforme sur la prévention (sensibilisation des utilisateurs) et sur la partie diagostics et audits. Des activités qui, là encore, se complètent parfaitement avec les activités existantes du groupe.

Pour la parisienne Harmonie, ce rapprochement est l’opportunité d’accélérer sa croissance, notamment en régions, Silicom étant implanté à Rennes, à Brest, à Lorient, à Toulouse, à Toulon, à Aix, à Sophia Antipolis, à Lyon et à Grenoble.

Les actionnaires et le management d’Harmonie Technologie sont partie prenante du projet. Il est prévu que les fondateurs David Sportes et Xavier de Korsak (à droite sur la photo) montent au capital du groupe au côté d’Arthur Bataille, son président et actionnaire majoritaire (à gauche). Ensemble, ils prévoient d’orchestrer en commun son développement.