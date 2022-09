Environ 40% des professionnel·le·s du secteur informatique affirment avoir diminué leur usage des logiciels open source en raison de préoccupations sécuritaires, selon une étude annuelle menée par la société Anaconda.

Quant aux autres : 33% des personnes interrogées affirment n’avoir rien changé de leurs habitudes et 7% avoir augmentée leur usage. 20% ne se prononcent pas.

Des vulnérabilités, telles que Log4shell, y sont pour beaucoup, selon l’étude. 31% des personnes interrogées estiment que les failles de sécurité représentent le plus grand défi de la communauté open source aujourd’hui.

Les autres raisons invoquées pour utiliser moins de logiciels open source sont un manque de compréhension (38%), un manque de confiance dans la gouvernance informatique de l’entreprise (29%), le fait que « les logiciels open source sont considérés comme peu sûrs et ne sont donc pas autorisés » (28%) et le fait de ne pas vouloir perturber les projets en cours (26%).

L’enquête d’Anaconda fait également état d’inquiétudes concernant le manque de compétences techniques, 90% craignant une pénurie de talents.

Méthodologie

Dans le cadre de son rapport 2022, intitulé State of Data Science, la société Anaconda a sollicité l’opinion de 3.493 personnes provenant de 133 pays en avril et en mai, en ciblant les universitaires, les professionnel·le·s du secteur et les étudiant·e·s.