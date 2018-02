C’est la toute première baisse des ventes enregistrée sur le marché des smartphones. Selon Gartner, 408 millions de smartphones ont été livrés au quatrième trimestre. Cela représente une baisse de 5,6% comparé à un an plus tôt.

« Deux principaux facteurs ont mené à la baisse du quatrième trimestre », explique dans un communiqué Anshul Gupta, directeur de recherche. « Tout d’abord, les passages d’un feature phone à un smartphone ont ralenti à cause de la mauvaise qualité des smartphones à très bas prix, les utilisateurs préférant acquérir des smartphones de qualité. Ensuite, les utilisateurs qui remplacent leurs smartphones choisissent des modèles de qualité et les conservent plus longtemps, ralentissant ainsi le cycle de remplacement. De plus, alors que la recherche de qualité, de connectivité 4G et la demande pour de meilleurs caractéristiques de la caméra demeurent fortes, des attentes élevées et peu d’avantages supplémentaires constatés lors du remplacement affaiblissent les ventes de smartphones. »

Malgré le ralentissement des ventes de Galaxy S8 et S8+, le succès de ces modèles a permis à Samsung d’augmenter globalement le prix de vente moyen. Le lancement prochain du successeur du S8 devrait permettre au Coréen d’augmenter ses ventes au cours du premier semestre estime Gartner. Ce dernier demeure en tête du marché devant Apple, qui a toutefois su stabiliser ses ventes au cours du quatrième trimestre. Par ailleurs la pénurie de composants et le manque de capacité de production qui ont affecté l’iPhone X étant résolus, les ventes du smartphone devraient décoller au cours de ce trimestre.

De leur côté, Huawei et Xiaomi sont les seuls fabricants à enregistrer une progression de leurs ventes, celles-ci augmentant de respectivement 7,6% et 79%.

Sur l’ensemble de l’année 2017, les ventes ont progressé de 2,7% pour atteindre 1,5 milliard d’unités.

Du côté systèmes d’exploitation, Android augmente sa part de marché à 85,9% au détriment d’iOS qui voit la sienne réduite à 14%. Les autres OS s’effondrent et ne représentent plus que 0,1% du marché.

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 4Q17 (Thousands of Units)

Vendor 4Q17 Units 4Q17 Market Share (%) 4Q16 Units 4Q16 Market Share (%) Samsung 74,026.6 18.2 76,782.6 17.8 Apple 73,175.2 17.9 77,038.9 17.8 Huawei 43,887.0 10.8 40,803.7 9.4 Xiaomi 28,187.8 6.9 15,751.3 3.6 OPPO 25,660.1 6.3 26,704.7 6.2 Others 162,908.8 39.9 195,059.1 45.1 Total 407,845.4 100.0 432,140.3 100.0

Source: Gartner (February 2018)

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2017 (Thousands of Units)

Vendor 2017 Units 2017 Market Share (%) 2016 Units 2016 Market Share (%) Samsung 321,263.3 20.9 306,446.6 20.5 Apple 214,924.4 14.0 216,064.0 14.4 Huawei 150,534.3 9.8 132,824.9 8.9 OPPO 112,124.0 7.3 85,299.5 5.7 Vivo 99,684.8 6.5 72,408.6 4.8 Others 638,004.7 41.5 682,915.3 45.7 Total 1,536,535.5 100.0 1,495,959.0 100.0

Source: Gartner (February 2018)

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2017 (Thousands of Units)

Operating System 2017 Units 2017 Market Share (%) 2016 Units 2016 Market Share (%) Android 1,320,118.1 85.9 1,268,562.7 84.8 iOS 214,924.4 14.0 216,064.0 14.4 Other OS 1,493.0 0.1 11,332.2 0.8 Total 1,536,535.5 100.0 1,495,959.0 100.0

Source: Gartner (February 2018)