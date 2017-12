Les ventes de smartphones ont grimpé de 3% sur un an au troisième trimestre, totalisant ainsi 383 millions d’unités a constaté Gartner. A l’exception d’Apple qui doit se contenter d’une croissance de 5,7%, tous les fabricants du Top 5 enregistrent une progression à deux chiffres. « Malgré la faiblesse du marché chinois, les ventes de smartphones ont augmenté au troisième trimestre. La région Asie/Pacifique émergente (15% de hausse) et l’Amérique du Nord (11,2% de hausse) ont propulsé la croissance au cours de la période », commente dans un communiqué Anshul Gupta, directeur de recherche au cabinet. Avec une croissance d’un peu moins de 9,5%, l’Europe de l’Ouest se situe légèrement en deçà d’une croissance à deux chiffres.

Samsung voit ses ventes bondir de 19,3% pour atteindre 85,60 millions d’unités. « L’impulsion des Galaxy S8, S8+ renouvelés et du Note 8 ont rétabli l’intérêt pour les smartphones Samsung, aidant ce dernier à concurrencer les fabricants chinois et à enregistrer un bon niveau de performance au cours de la période », estime Anshul Gupta. « La dernière fois où Samsung a enregistré une croissance à deux chiffres, ce fut au cours du quatrième trimestre 2015. »

Apple a enregistré une hausse de ses ventes de 5,7%. La firme à la pomme a renoué avec la croissance en Chine et a par ailleurs enregistré de bonnes ventes dans les pays émergents, y compris en Inde. Une évolution que le Californien doit à la vente d’anciens modèles tels que l’iPhone 5S, dont le prix tourne généralement autour de 240 dollars. La plus forte croissance est enregistrée par Xiaomi, qui affiche des ventes en hausse de 80% sur le trimestre à la faveur de l’intérêt des clients indiens, sud-américains et russes. Les autres fabricants chinois – Oppo- Huawei et Vivo – tirent également leur épingle du jeu grâce aux bonnes ventes enregistrées dans les pays émergents.

Pour le trimestre en cours, Anshul Gupta estime que le Black Friday, le Cyber Monday et les fêtes de fin d‘année vont doper les ventes, permettant aux fabricants d’atteindre le chiffre de 1,57 milliards de smartphones livrés en 2017.

Table 1

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 3Q17 (Thousands of Units)

Vendor 3Q17 Units 3Q17 Market Share (%) 3Q16 Units 3Q16 Market Share (%) Samsung 85,605.3 22.3 71,733.5 19.3 Apple 45,441.9 11.9 43,000.7 11.6 Huawei 36,501.8 9.5 32,489.5 8.7 OPPO 29,449.2 7.7 24,590.8 6.6 Xiaomi 26,853.2 7.0 14,926.1 4.0 Others 159,552.1 41.6 185,501.5 49.8 Total 383,403.5 100.0 372,242.0 100.0

Source: Gartner (November 2017)

Table 2

Top-Five Regions for Smartphone Sales to End Users in 3Q17 (Thousands of Units)

Vendor 3Q17 Units 3Q17 Market Share (%) 3Q16 Units 3Q16 Market Share (%) Greater China 107,129.0 27.9 120,343.9 32.3 Emerging APAC 81,549.0 21.3 70,927.8 19.1 North America 47,511.3 12.4 42,722.9 11.5 Western Europe 36,019.8 9.4 32,900.7 8.8 Latin America 33,553.5 8.8 31,162.0 8.4 Others 77,640.9 20.2 74184.7 19.9 Total 383,403.5 100.0 372,242.0 100.0

Source: Gartner (November 2017)