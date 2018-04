Editeur de solutions de gestion des interventions (Field Service Management) en mode SaaS, annonce un chiffre d’affaires global de 6 millions d’euros pour l’exercice 2017, en croissance de 25 %. Présente en France, en Allemagne-Autriche-Suisse, au Canada, en Espagne et au Portugal, la société revendique une augmentation de sa part de marché et un portefeuille de plus 600 clients. En outre, la société gagne deux places dans le Magic Quadrant 2017 dédié au Field Service Management.

Pour soutenir cette expansion globale, Praxedo a revu ses effectifs à la hausse en procédant à 15 recrutements au cours de l’année passée pour dépasser au total 50 salariés au siège de l’entreprise et dans ses bureaux de Munich, Montréal, et Madrid. Pour accompagner cette croissance, la société a déménagé son siège au coeur du 9ème arrondissement parisien.

Praxedo a par ailleurs enrichi ses solutions en y ajoutant des fonctionnalités de Data Analytics et de Business Intelligence.