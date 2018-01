Channelnews est recherché de ses lecteurs pour ses articles dédiés aux acteurs de l’écosystèmes IT français. Voici les dix articles qui ont été les plus lus par les lecteurs de Channelnews en 2017.

Fujitsu France envisage d’externaliser ses équipes field services, représentant un tiers de son effectif

Article du 20-01-2017

Fujitsu France a ouvert une procédure d’information-consultation mi-novembre 2016 pour annoncer une réorganisation stratégique incluant une externalisation de son activité field services (maintenance sur site). Cette activité, qui regroupe environ 170 techniciens et leurs managers, soit un tiers de l’effectif de la filiale française… Lire la suite. Lire également Fujitsu France finalise le transfert de son activité services de proximité à Solutions 30 (Article du 20-06-2017)

Jaguar Network s’installe dans l’hypercroissance

Article du 16-10-2017

Sélectionnée dès 2015 au sein du Pass French Tech, le programme d’accompagnement à destination des entreprises en hyper-croissance, Jaguar Network poursuit son développement à un rythme soutenu. Sur son exercice 2017 clos le 30 septembre, l’entreprise a encore enregistré … Lire la suite.

Panne de croissance pour Pom Monitoring qui se place en redressement judiciaire

Article du 16-05-2017

Editeur spécialisé dans le pilotage de la performance opérationnelle, Pom Monitoring (nom commercial de la société Exosec) vient d’être placé en redressement judiciaire. Un acte de gestion revendiqué par Christophe Pouillet, son PDG, pour… Lire la suite.

Anyway Solutions : le petit intégrateur qui monte

Article du 10-07-2017

Anyway Solutions est un petit intégrateur spécialisé dans la performance IT, le stockage et l’agilité, qui monte. Il devrait dégager cette année 14 millions de chiffre d’affaires, soit quasiment dix fois celui de 2013… Lire la suite.

Constellation, le consolidateur d’Evea Group, dévoile ses ambitions et sa stratégie

Article du 23-05-2017

En septembre 2016, la société de distribution et de services Evea Group annonçait son adossement à un mystérieux investisseur : Magellan. Celui-ci avait apporté au groupe les fonds nécessaires à son désendettement en échange de 75% du capital… Lire la suite.

La nomination du président de CSC France à la direction générale des services HPE pour l’Europe du Sud inquiète les salariés

Article du 25-01-2017

Dans un email interne diffusé cette semaine, HPE a commencé à dévoiler les noms des personnes nommées aux premiers niveaux de management de Newco, la nouvelle entreprise dans laquelle HPE compte transférer ses activités services, préalable à leur rapprochement avec CSC… Lire la suite.

Oracle : Gérald Karsenti aura-t-il les moyens de remplir sa mission ?

Article du 29-09-2017

L’arrivée de Géral Karsenti à la tête d’Oracle France soulève à la fois espoir et scepticisme de la part des clients et partenaires. Officiellement, l’ex patron de HP France, a été nommé pour assurer la transition des clients vers le Cloud… Lire la suite.

Kosc Telecom, le repreneur du réseau de Completel s’apprête à faire son entrée sur le marché

Article du 23-03-2017

Kosc Telecom vient d’annoncer la mise en service des routeurs Nokia 7750 SR qui géreront la collecte, l’agrégation et la livraison des services proposés par l’opérateur wholesale. Cette opération… Lire la suite.

Comment Efisens a migré de la vente de solutions IT aux services managés

Article du 17-11-2017

Il aura fallu 10 ans à Efisens pour faire sa révolution. Mais le résultat est spectaculaire. En 2007, lorsqu’Edouard Soudée, son actuel PDG, reprend la société parisienne, Efisens, qui s’appelle encore Business ASI… Lire la suite.

Le dispositif cybermalveillance.gouv peine encore à trouver son public

Article du 30-08-2017

Trois mois après son lancement en phase pilote dans les Hauts de France, quelles sont les premières retombées de l’initiative Cybermalveillance.gouv.fr, la plateforme nationale d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance mise en place par le gouvernement via l’ANSSI… Lire la suite.

D.Fi : les services cloud montent en puissance

Article 03-02-2017

La part des services managés et cloud tend à s’accroître dans les revenus services de D.Fi. En cinq ans, ils sont ainsi passés de 25% des facturations services à près de 40%. Leur croissance est d’autant plus notable que… Lire la suite.

ABC Systèmes et CetSI associent leur destinée

Article du 29-06-2017

À l’instar de CetSI en mars 2016, ABC Systèmes vient d’accepter l’offre de rachat du fonds Industries & Finances Partenaires. Une opération qui s’inscrit dans le cadre du programme de build-up mis en œuvre par ce dernier… Lire la suite.