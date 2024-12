Suite à l’annonce du départ soudain du CEO d’Intel, l’agence de presse Bloomberg révèle que le conseil d’administration d’Intel a demandé à Pat Gelsinger de choisir entre un départ volontaire à la retraite ou un licenciement.

« Les conseils d’administration influencés par Wall Street ont tendance à être impatients face aux baisses de revenus et aux pertes », déclare Jack Gold, président du cabinet d’analyse Jaygold Associates, auprès de CIO. « Après plus de trois ans de travail acharné, le conseil d’administration en a voulu plus, et a donc décidé de changer de direction ». Rappelons que le cours de l’action d’Intel a baissé de moitié en un an.

Notre consœur de Presse-Citron émet cinq facteurs qui auraient influencé cette décision du conseil d’administration : la chute des revenus d’Intel et la perte de sa place au sein de l’indice Dow Jones Industrial Average ; un marché du PC en déclin ; un marché des puces bouleversé par l’intelligence artificielle où Nvidia et AMD se sont imposés ; un plan de restructuration jugé trop lent et coûteux par le conseil d’administration d’Intel ; des relations tendues avec le fondeur taïwanais TSMC.

Selon Anshel Sag, consultant chez Moore Insights & Strategy, Michelle Johnston Holthaus est la personne idéale pour occuper le nouveau poste de directrice générale d’Intel Products et de co-remplaçante à court terme de Pat Gelsinger. D’après Alvin Nguyen, analyste chez Forrester, « on ne saurait trop insister sur la nécessité d’internaliser les investissements dans les semi-conducteurs et les capacités de fabrication des produits ».

Et les analystes américains de rappeler qu’une acquisition d’Intel par Broadcom reste possible.

Toujours est-il que le PDG sortant d’Intel n’est pas trop à plaindre. Un document déposé auprès de la SEC le 1erdécembre 2024 détaille qu’il recevra l’équivalent de 18 mois de son salaire annuel de base de 1,25 million de dollars, soit 1,875 million de dollars, une fois et demi son bonus actuel, soit 5,16 millions de dollars. Il aura également droit à onze douzièmes de son bonus annuel de 2024, soit 2,9 millions de dollars. Pat Gelsinger devrait donc recevoir une indemnité de départ de 9,7 millions de dollars au total.