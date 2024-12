Pat Gelsinger, PDG d’Intel depuis quatre ans, vient de prendre sa retraite de manière inattendue alors que sa société traverse des difficultés financières importantes. Il quitte l’entreprise peu après qu’Intel a annoncé qu’elle recevrait près de 8 milliards de dollars de subvention pour construire de nouveaux sites de fabrication de puces aux Etats-Unis, dans le cadre du Chip Act américain.

Ces subventions sont cependant inférieures aux 8,5 milliards de dollars qu’Intel attendait au départ. Le financement a été accordé après que la société a annoncé qu’elle supprimerait 15.000 emplois, soit 15% de sa main-d’œuvre, et réduirait ses coûts de plus de 10 milliards de dollars. Par ailleurs, les projets d’Intel de construction de nouvelles usines de fabrication de puces en Europe ont été mis en pause « pour une durée indéterminée ». Intel souffre notamment de la concurrence d’AMD et de Nvidia.

Pour mémoire, Pat Gelsinger a remplacé Bob Swan au poste de PDG d’Intel en janvier 2021, alors que l’entreprise tentait de se remettre de difficultés de fabrication ayant entraîné des retards de livraison. Il s’agissait d’un grand retour pour Pat Gelsinger, qui a commencé sa carrière chez Intel en 1979 et y a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directeur technologique, jusqu’à ce qu’il quitte l’entreprise en 2009 après trente ans de carrière au sein du groupe. Il a ensuite été directeur de l’exploitation d’EMC, puis PDG de VMware, avant de revenir chez Intel en 2021.

Le conseil d’administration du fondeur de Santa Clara a nommé deux co-PDG intérimaires pour le remplacer : Michelle Johnston Holthaus, la directrice générale du groupe Client Computing, et David Zinsner, le directeur financier. Michelle Johnston Holthaus dirigeait auparavant la division marketing et ventes d’Intel. Elle supervisera désormais les équipes Client Computing, Data Center, AI et Network & Edge.

Quant à l’ancien PDG, il déclare dans un communiqué : « Diriger Intel a été l’honneur de ma vie ». Ce départ suscite l’étonnement et laisse planer des doutes sur la future stratégie d’Intel. A suivre…