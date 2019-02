L’éditeur open source Linagora indique dans un communiqué qu’il a connu une très forte croissance en 2018 et qu’il table sur une progression à deux chiffres en 2019. Pour « partager le fruit de cette croissance », la firme de Puteaux explique qu’elle va verser, dans le cadre de la loi Macron une prime exceptionnelle pouvant atteindre 1.000 euros. Plus précisément, les collaborateurs en CDI touchant moins de trois fois le smic, c’est-à-dire moins d’environ 53.000 euros par an percevront une prime de 1.000 euros nets, entièrement défiscalisée. Les apprentis sous contrat professionnel recevront quant à eux 500 euros s’ils sont présents dans l’entreprise depuis plus de six mois. En deçà de ce seuil, ils toucheront 250 euros. Sont éligibles à ces primes, qui seront versées avant le 31 mars, les salariés travaillant en France qui ne sont pas en période de préavis ou en période d’essai.

« On ne peut pas faire d’open source sans équité et sans partage du résultat. La croissance ne vaut que si elle est partagée. Notre réussite actuelle est due à l’implication et l’engagement de nos collaborateurs. Puisque nous pouvons le faire, il est normal de les récompenser », explique le président de Linagora, Alexandre Zapolsky.

Dans un tweet, ce dernier – qui a fêté ses 42 ans le 28 janvier – raconte que « pour son anniversaire il a surtout envie de donner » et que la décision d’accorder une prime a été prise en concertation avec l’autre cofondateur de l’entreprise et actuel directeur de l’exploitation, Marie-Michel Maudet.

Linagora compte la SNCF, La Poste, la Gendarmerie nationale, Air France, le ministère de l’Economie et des Finances ou encore l’Assemblée nationale comme clients. Présent sur tout le territoire français, l’éditeur dispose également de bureaux aux USA, au Canada, au Vietnam et en Tunisie et cible en priorité les pays émergents à forte croissance. Il emploie environ 200 collaborateurs et a réalisé 9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 (derniers chiffres connus).

Alexandre Zapolsky est membre du Conseil national du numérique.