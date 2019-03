Intel s’est fait souffler Mellanox par Nvidia. Le spécialiste californien des processus graphiques a en effet offert près d’un milliard de dollars de plus que le fondeur, basé lui-aussi à Santa Clara, soit environ 6,9 milliards de dollars en numéraire, pour acquérir le fabricant de produits d’interconnexion Infiniband et Ethernet pour datacenters . Cela représente une prime de 14% par rapport au cours de clôture de Mellanox vendredi, cours qui avait fortement augmenté depuis le positionnement d’Intel.

Il s’agit de la plus importante acquisition jamais réalisée par Nvidia qui, rappelons-le avait lancé au mois de janvier un avertissement sur résultats, entraînant son concurrent AMD dans sa chute en bourse.

Une fois terminé, la fusion devrait immédiatement avoir un effet positif sur la marge brute, le bénéfice par action et les flux de trésorerie disponibles non GAAP de Nvidia.

Cette fusion s’inscrit dans la volonté de la société de s’imposer comme un acteur incontournable du HPC. Dans un communiqué, elle affirme que sa plateforme informatique et les interconnexions de Mellanox alimentent ensemble plus de 250 supercalculateurs Top500 dans le monde et ont pour clients tous les principaux fournisseurs de services dans le cloud et fabricants d’ordinateurs.

« Alors que la demande informatique augmente, les progrès en matière de performances du processeur ralentissent avec la fin de la loi de Moore. Cela a conduit à l’adoption de l’informatique accélérée avec les GPU Nvidia et des solutions de réseau intelligent de Mellanox », précise le document en indiquant qu’à l’avenir, les datacenters seront conçus comme des moteurs de calcul géants avec des dizaines de milliers de nœuds.

Spécialiste de la technologie d’interconnexion hautes performances, Mellanox a été le pionnier de la technologie d’interconnexion InfiniBand, qui, avec ses produits Ethernet à haut débit, est désormais utilisée dans plus de la moitié des supercalculateurs et dans de nombreux centres de données de très grande taille.

« L’émergence de l’IA et de la science des données, ainsi que des milliards d’utilisateurs d’ordinateurs simultanés, alimente une demande en flèche pour les centres de données du monde », affirme dans le communiqué Jensen Huang, fondateur et CEO de Nvidia. « Nous sommes ravis de réunir la plateforme informatique accélérée de Nvidia avec la plateforme accélérée de réseautage de renommée mondiale de Mellanox pour créer des solutions informatiques de nouvelle génération à l’échelle des centres de données. »

« La combinaison de nos deux sociétés s’inscrit dans le prolongement naturel de notre partenariat de longue date et constitue un ajustement idéal compte tenu de nos cultures communes axées sur la performance. Cette combinaison favorisera la création de technologies puissantes et d’opportunités fantastiques pour nos employés », commente de son côté Eyal Waldman, fondateur et CEO de Mellanox.

Fondé en 1999, Mellanox Technologies est basée à Yokneam en Israël et a Sunnyvale en Californie. Lors de son dernier trimestre, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 290,1 millions de dollars, en croissance de 22,1% sur un an et un bénéfice de 44,0 millions de dollars comparé à une perte de 6,7 millions de dollars un an plus tôt. Mellanox prévoit pour le trimestre en cours des revenus compris entre 295 et 305 millions de dollars et une marge opérationnelle de 68,0% à 69,0%.

Nvidia promet de poursuivre ses investissements en Israël après la fusion. Les ventes et le support client ne devraient pas changer à la suite de cette transaction.