Selon la presse israélienne, Microsoft aurait demandé à Goldman Sachs de négocier avec JP Morgan, qui représente Mellanox Technologies, le rachat du fabricant de produits d’interconnexion Infiniband et Ethernet pour datacenters. Microsoft est un client clé des produits Mellanox et voit dans cette acquisition un moyen de renforcer ses services dans le cloud computing face à la concurrence d’Amazon et de Google rapporte The Israel Times, citant le journal économique en hébreu The Marker.

Fondé en 1999, Mellanox Technologies est basée à Sunnyvale en Californie et à Yokneam en Israël. Lors de son dernier trimestre, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 279,2 millions de dollars, en croissance de 24% sur un an et un bénéfice de 37,1 millions de dollars. Elle a indiqué que les revenus de ses produits Ethernet avaient bondi de 59% par rapport à l’année précédente. Mellanox prévoit pour le trimestre en cours des revenus compris entre 280 et 290 millions de dollars et une marge opérationnelle de 68,5% à 69,5%.

En novembre 2017, l’investisseur activiste new yorkais Starboard Value a pris une participation de 10,7% au capital de la société (ce qui en fait le principal actionnaire de Mellanox) afin d’augmenter la création de valeur. La valeur de l’entreprise était alors estimée à 3,3 milliards de dollars. Le titre a depuis grimpé de plus de 40% au Nasdaq.

L’annonce des négociations en cours intervient après que CNBC eut annoncé le mois dernier que le fournisseur de composants électroniques Xilinx souhaitait acquérir Mellanox.