Intel s’ajoute à la liste des acheteurs potentiels de Mellanox Technologies. Après Xilinx et Microsoft, le fondeur a en effet marqué son intérêt pour le fournisseur de produits d’interconnexion Infiniband et Ethernet en faisant une offre de 6 milliards de dollars rapporte la presse israélienne. Cela représente une prime de 35% sur le cours de l’action de Mellanox à la clôture du marché mardi, qui était de 81,67 dollars par action. Le lendemain, à l’ouverture du Nasdaq, l’action grimpait de 8%. Interrogées par le quotidien économique Calcalist, les deux entreprises ont refusé de commenter l’information.

Fondé en 1999, Mellanox Technologies est basée à Yokneam en Israël et à Sunnyvale en Californie. La société emploie environ 2.700 personnes, principalement en Israël. Au cours de son dernier trimestre, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 279,2 millions de dollars, en croissance de 24% sur un an, et un bénéfice de 37,1 millions de dollars. Mellanox a indiqué que les revenus de ses produits Ethernet avaient bondi de 59% par rapport à l’année précédente, et prévoit pour le trimestre en cours des revenus compris entre 280 et 290 millions de dollars ainsi qu’une marge opérationnelle de 68,5% à 69,5%.

Cette proposition intervient au moment même où le fondeur, concurrent mais aussi client de Mellanox, investit fortement en Israël. Après avoir acquis en juillet 2017 pour 15,3 milliards de dollars le spécialiste de l’assistance à la conduite automobile et des systèmes anti-collision Mobileye, basé à Jérusalem, la firme de Santa Clara devrait à présent investir 11,9 milliards de dollars, principalement dans la construction d’un nouveau site de fabrication dans le sud du pays. Intel emploie à ce jour 12.700 personnes en Israël précise Calcalist.

CNBC avait annoncé en novembre que le fabricant de puces spécialisées dans les centres de données, Xilinx, offrait 5,5 milliards de dollars pour l’acquisition de Mellanox. Un mois plus tard, Microsoft chargeait Goldman Sachs de négocier le rachat de la société. Début janvier, l’analyste Piper Jafray indiquait que le nouveau directeur financier de Mellanox, Doug Ahrens, n’envisageait plus de vendre la société, sans toutefois exclure totalement cette possibilité.