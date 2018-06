Entré en bourse en avril dernier, tout en restant une filiale de Dell Technologies, Pivotal est désormais soumis à la publication de ses résultats trimestriels. L’éditeur de solutions analytiques et PaaS vient donc de publier ses chiffres du premier trimestre de son exercice 2019 décalé arrêtés au 4 mai. Le chiffre d’affaires grimpe de 28% sur un an à 155,7 millions de dollars, dont 90,1 millions de dollars provenant des souscriptions, ces dernières bondissant ainsi de 69%.

La perte opérationnelle GAAP est de 33,5 millions de dollars contre 48,4 millions de dollars au premier trimestre 2018. La perte nette GAAP atteint 32,5 millions de dollars, ou 0,31 dollar par action, à comparer au déficit de 51,5 millions de dollars, ou 0,76 dollar par action, un an plus tôt. La perte nette non-GAAP représente 23,3 millions de dollars ou 0,10 dollar par action, contre 42,7 millions de dollars, ou 0,20 dollar par action un an auparavant.

L’éditeur a généré au cours du trimestre un cash flow opérationnel positif de 4,5 millions de dollars, contre un flux de trésorerie négatif de 4,4 millions de dollars au premier trimestre 2018.

Au 4 mai Pivotal disposait de 645,5 millions de dollars en numéraire et équivalents numéraires.

Pour le deuxième trimestre, la firme de San Francisco table sur un chiffre d’affaires compris entre 157 millions de dollars et 159 millions de dollars, dont 92 à 93 millions de dollars provenant des souscriptions. Elle prévoit une perte nette non-GAAP de 22 millions de dollars à 23 millions de dollars, soit une perte non-GAAP par action de 00,09 à 0,10 dollar.

Pour la totalité de l’exerice 2019, Pivotal s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 642 millions de dollars et 649 millions de dollars, dont 380 à 384 millions de dollars provenant des souscriptions. Elle prévoit une perte nette non-GAAP de 91 millions de dollars à 96 millions de dollars, soit une perte non-GAAP par action de 0,37 à 0,39 dollar.

« Le chiffre d’affaires a été tiré par les clients existants qui ont développé l’utilisation de notre plateforme et par la croissance continuelle de notre base de clientèle. Notre avantage, unique sur le marché, est la combinaison de notre plateforme logicielle et de services stratégiques qui permettent aux entreprises de moderniser leurs pratiques de développement et d’opérer en toute sécurité leurs applications les plus importantes au travers d’environnements multiclouds », commente dans un communiqué le CEO de l’éditeur, Robert Mee.