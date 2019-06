C’est une chute spectaculaire. Le titre Pivotal a dégringolé hier de 41,26% après que l’éditeur ait abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2020 en cours. Prévus initialement aux alentours de 803 millions de dollars, les revenus devraient se situer selon les dernières projections entre 756 millions de dollars et 767 millions de dollars, assortis d’une perte d’exploitation non-GAAP de 44 millions de dollars à 49 millions de dollars. La filiale de Dell ne donne aucune indication concernant la perte GAAP. « En raison de la variabilité potentielle et de l’incertitude inhérentes aux coûts et aux dépenses futures encourus », précise un communiqué qui ajoute qu’un rapprochement entre les résultats GAAP et non-GAAP n’est pas réalisable « sans un effort déraisonnable ».

Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2020 en cours, Pivotal prévoit des revenus de 185 à 189 millions de dollars, dont 131 à 133 millions de dollars provenant des abonnements. Les analystes tablaient sur 200 millions de dollars. L’éditeur s’attend par ailleurs à une perte d’exploitation de 9 millions de dollars à 11 millions de dollars.

Bien qu’en progression sur un an, les résultats du premier trimestre publiés mercredi n’ont pas satisfait la direction. « Nous avons connu un bon début d’année avec une croissance de 43% des abonnements et l’accroissement de la clientèle a continué d’alimenter notre fort taux de croissance net des revenus de 143%. Toutefois, l’exécution des ventes et la complexité du paysage technologique ont eu une incidence sur le trimestre », explique dans un communiqué le CEO de Pivotal, Rob Mee.

En hausse de 19% par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires s’est élevé à 185,7 millions de dollars, dont 128,9 millions de dollars issus des abonnements (+43%). La perte d’exploitation GAAP s’est établie à 34,9 millions de dollars, soit 19% du total des ventes, comparativement à une perte de 33,5 millions de dollars au premier trimestre de l’année précédente. La perte nette GAAP atteignait 31,7 millions de dollars, a comparer à une perte de 32,5 millions de dollars au premier trimestre de l’année dernière. La perte nette GAAP par action était de 0,12 dollar, contre 0,31 dollar au premier trimestre de l’exercice précédent. Les flux de trésorerie liés à l’exploitation ont atteint 122,2 millions de dollars, contre 4,5 millions de dollars un an auparavant. Au 3 mai, la trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à 854,2 millions de dollars

Pour expliquer aux analystes la baisse des prévisions, Paul Mee s’est étendu sur la complexité du paysage actuel due notamment à la progression du cloud public ainsi qu’à la montée en puissance de Kubernetes et des technologies associées, plongeant ainsi les clients dans l’embarras et allongeant les prises de décision. Le CEO se veut toutefois optimiste pour l’avenir. « Nous avons pris des mesures pour améliorer notre exécution et sommes confiants dans notre stratégie et nos opportunités de marché à long terme. Pivotal continue d’être le meilleur partenaire pour les organisations qui souhaitent moderniser leurs applications les plus importantes », promet-il.