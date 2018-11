General Electric a cédé l’essentiel de sa participation dans Pivotal révèle CRN. Selon un document adressé à la SEC, le conglomérat industriel s’est délesté contre 173 millions de dollars de 63% des actions ordinaires qu’il détenait dans l’éditeur de solutions analytiques et PaaS. Sa participation est ainsi ramenée de 20,8% à 7%.

Interrogé par nos confrères, un porte-parole de GE a refusé de donner des précisions sur la vente. De son côté, un responsable de Pivotal a déclaré que GE restait un client, mais a refusé de donner plus de détails sur leur relation.

Cette vente intervient après la démission de Khozema Shipchandler, ancien directeur commercial de GE Digital, de son poste de membre du conseil d’administration de Pivotal en septembre, un mois avant son départ de GE.

La participation de GE dans Pivotal découle d’un investissement de 105 millions de dollars réalisé par le groupe industriel en 2013, son CEO d’alors, Jeff Immelt, souhaitant de transformer GE en un acteur majeur du logiciel d’industrie. Le groupe a utilisé Pivotal Cloud Foundry pour construire Predix, sa plateforme IOT et offre phare de GE Digital, l’entité spécialisée créée en 2015.

GE a annoncé le 30 octobre une perte de 20 milliards d’euros. Son titre a plongé la semaine dernière à Wall Street qui s’interroge sur la solidité financière du groupe bostonien. On craint de nombreuses suppressions d’emploi. Rien qu’en France, 16.000 emplois seraient ainsi menacés.Une vaste restructuration est en cours qui devrait se traduire par la cession de différentes activités telles que la division santé, la division éclairage ainsi que certaines activités dans l’internet des objets.

L’avenir reste incertain pour GE Digital. Peu après l’arrivée le mois dernier de Lawrence Culp à la tête de GE, la division numérique a annoncé le report à une date inconnue sa conférence annuelle Minds and Machines. Interviewé la semaine dernière par nos confrères un responsable du groupe a été incapable de dire si le nouveau CEO souhaitait ou non conserver la division numérique. Un autre responsable a toutefois indiqué que la feuille de route restait totalement intacte et que les investissements étaient en croissance. Enfin, un porte-parole de GE Digital a indiqué que la division cherchait un partenaire financier.

De son côté, Pivotal est entré en bourse en avril dernier, levant ainsi 555 millions de dollars, ce qui valorisait l’éditeur à plus de 3 milliards de dollars. GE avait alors profité de l’occasion pour vendre un paquet d’actions, retirant 58,245 millions de dollars de l’opération. Pivotal a également bénéficié d’investissements de Ford et de Microsoft.