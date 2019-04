Fondée en 1994, Paprec Group est le Numéro 1 indépendant du recyclage en France. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 8500 collaborateurs et 2300 postes de travail repartis sur plus de 210 sites en France et en Suisse. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 8500 collaborateurs et 2300 postes de travail.

Déjà client Forcepoint sur les solutions de sécurisation, Paprec Group vu ses besoins évoluer ; la problématique de Paprec concerne désormais d’avantage les sorties de fichiers que les entrées– notamment via les périphériques amovibles, les e-mails et le cloud.

Ce témoignage client détaille les enjeux et les pré-requis de l’équipe informatique de Paprec group et présente les solutions Forcepoint mise en oeuvre pour y répondre.