L’acquisition par Thoma Bravo se fait déjà sentir chez Forcepoint. Deux mois à peine après l’opération, une bonne partie du management a quitté l’entreprise. Selon CRN, l’ancien CEO, Matthew Moynahan, le vice-président en charge du marketing d’entreprise, Benjamin Tao, et le patron du channel américain, Mark Nehring, sont partis. De son côté, la responsable de la stratégie, Myrna Soto a déclaré à nos confrères qu’elle prévoyait de quitter ses fonctions pour se consacrer au conseil d’administration et au capital-risque.

Le départ de Mark Nehring est ressenti comme un coup de tonnerre par les partenaires US, d’autant que les deux-tiers de son équipe ont également été remerciés. On dénombre ainsi une dizaine de départs parmi les gestionnaires de comptes en charge des grands partenaires nationaux, l’équipe marketing channel et les équipes vente et marketing. Il n’y a par exemple plus de personnel dédié à des distributeurs comme Insight ou CDW. Selon une source qui s’est confiée à CRN, Forcepoint ne dispose désormais plus que d’un cadre supérieur et de quatre gestionnaires de compte pour couvrir toute l’Amérique du Nord où le channel génère chaque année entre 500 et 600 millions de dollars de contrats.

« Lorsque les nouveaux dirigeants sont arrivés, ils ont beaucoup parlé d’augmenter leur engagement envers le channel. Il semble bien que ce soit le contraire qui ait leu », a déclaré à nos confrères une autre source, qui se dit concernée par le problème.

Dans un communiqué transmis à CRN, Forcepoint assure que sa volonté est de mieux s’aligner sur l’évolution du marché des logiciels de sécurité, en particulier en ce qui concerne l’adoption de l’architecture SASE (Secure Access Service Edge) par les entreprises et les clients gouvernementaux. « Nous optimisons notre entreprise et nos effectifs pour créer une structure organisationnelle alignée sur notre direction commerciale. Forcepoint continue d’investir dans un programme de partenariat mondial solide avec les ressources, les incitations et le soutien à la formation nécessaires pour permettre à nos partenaires de mieux réussir », y est-il expliqué.



Reste à savoir si cette stratégie se déclinera dans les autres pays et, si oui, si elle impactera les relations de l’entreprise avec les channels locaux.