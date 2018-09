Malgré ses acquisitions – ou peut-être grâce à elles – Palo Alto Networks se porte de mieux en mieux. Au cours du quatrième trimestre, le spécialiste de la cybersécurité a engrangé un chiffre d’affaires de 658,1 millions de dollars (dont 390,5 millions de dollars provenant des souscriptions et du support), en progression de plus de 29% sur un an. Les analystes tablaient sur 634 millions de dollars. Mieux encore, la firme de Santa Clara a fortement réduit ses pertes. Celles-ci se limitent à 2,3 millions de dollars, ou 0,02 dollar par action, contre 38,2 millions de dollars un an plus tôt, ou 0,42 dollar par action, et 46,7 millions de dollars au cours du trimestre précédent. Hors éléments exceptionnels, la société enregistre un bénéfice de 125,0 millions de dollars, ou 1,28 dollar par action, contre 85,5 millions de dollars, ou 0,92 dollar par action un an auparavant.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires atteint 2,27 milliards de dollars (dont 1,40 milliard de dollars provenant des souscriptions et du support), contre 1,76 milliard de dollars en 2017. Les pertes s’établissent à 149,7 millions de dollars contre 216,6 millions de dollars un an plus tôt.

« Nous avons eu un solide quatrième trimestre, poursuivant notre dynamique mondiale à un taux de croissance qui dépasse celui de nos pairs et l’ensemble du marché de la cybersécurité », se félicite dans un communiqué le CEO de la société, Nikesh Arora. « Les entreprises sont au premier stade de la révolution du cloud. Cela pose de nouveaux défis en matière de sécurité pour les activités dans le monde entier. Nous sommes devenus le partenaire stratégique de choix lorsqu’il s’agit d’aider les entreprises qui adoptent le cloud, et de protéger leurs informations numériques plus facilement tout en fournissant les mêmes niveaux de cohérence, d’intégration et d’automatisation que nous avons apporté à la sécurité des réseaux. » « La croissance de notre chiffre d’affaires était solide dans toutes les régions, avec une croissance particulière en EMEA et APAC, qui ont progressé de plus de 40% sur un an », précise de son côté la directrice financière, Kathy Bonanno.

Pour le trimestre en cours, Palo Alto Networks table sur un chiffre d’affaires compris entre 625 millions de dollars et 635 millions de dollars, soit une croissance de 25 à 27%, et sur un bénéfice par action non-GAAP de 1,04 à 1,06 dollar.

Récemment, la société a levé 1,5 milliard de dollars auprès d’investisseurs, notamment pour réduire ses dettes et pour réaliser de nouvelles acquisitions. Depuis le début de cette année, la firme de Santa Clara a racheté l’éditeur de solutions de cybersécurité israélien Secdo et le spécialiste de la protection des infrastructures de services cloud Evident.io.